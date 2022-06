Studený front môže počas pondelka priniesť intenzívne búrky. Môže tiež dôjsť k vzniku supercelárnych búrok, prípadne búrkových systémov sprevádzaných silným vetrom. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

"Silnie výškové západné prúdenie, čo môže viesť k vzniku supercelárnych búrok, prípadne búrkových systémov sprevádzaných silným vetrom. Studený front zároveň prinesie ochladenie a zajtra už tropický deň na Slovensku neočakávame," uviedli meteorológovia.

SHMÚ vydal na pondelok výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platí na celé územie Slovenska. Výstrahy predbežne trvajú do 19.00 h, niekde do 21.00 a vo východných lokalitách do 23.00 h.