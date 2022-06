Tínedžerovi zrejme uškodilo horúce počasie: Nechutné, čo predvádzal v centre mesta! Zhrození boli všetci

19-ročný mladík svojim odporným správaním, ktoré v nedeľu predviedol na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, pohoršil všetkých okoloidúcich.

Tínedžer, ktorý zrejme netuší, čo je to hanba, sa po centre hlavného mesta prechádzal hore bez. Rovnako obnažený si takto napochodoval do potravín, kde sa dožadoval schladenia v podobe jahodovej zmrzliny. Znechutená predavačka odmietla odvážneho mladíka obslúžiť, to mu však nezabránilo v jeho zvrátenom správaní. Tínedžer zašiel ešte ďalej.

Obťažoval okoloidúce ženy, strkal si ruku pod nohavice, kde si chytal prirodzenie a vykonával na zemi pohyby napodobňujúce súlož. Na námestie si pre neho prišla Pohotovostná motorizovaná jednotka. Mladík sa k spáchaniu tohto skutku na mieste priznal.

"Policajti muža na mieste obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie, za účelom vykonania potrebných úkonov," dopĺňa bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.