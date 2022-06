Matovič si tentokrát podal nový dizajn policajných áut: Mňa zaujíma len jedno!

Minister financií a šéf koaličného hnutia OĽANO Igor Matovič necíti potrebu meniť dizajn policajných áut a ide podľa neho o vyhadzovanie peňazí. Ako dnes ďalej uviedol pre médiá, hneď ako sa dozvedel o tomto zámere, povedal ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO), že chce vidieť efektivitu daného rozhodnutia.

„Či je teraz najdôležitejšie oblepovať autá novými nálepkami – ja to osobne tak necítim. Ale možno to cítim zle," povedal Matovič s tým, že do hlasovania o novej podobe policajných áut sa zapojilo veľa ľudí. „Možno na konci to vyhodnotia všetci, čo sa vyznajú, že je to správne," skonštatoval minister s tým, že jeho „zaujímajú čísla, ktoré sú za tým".

Minister doplnil, že o celej veci sa ešte bude rokovať. „Určite to nebude autonómne rozhodnutie, že teraz niekto luskne prstom a vyhodíme milióny do luftu," dodal Matovič s tým, že tieto náklady by museli ísť na úkor odmien v Policajnom zbore.

Policajný zbor minulý týždeň avizoval, že verejnosť môže hlasovať o novom dizajne policajných áut. Zmena má byť súčasťou viacerých reforiem, ktoré avizoval policajný prezident Štefan Hamran.