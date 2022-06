Gyimesiho nočná mora: Moderátor ťal do živého, takto vytrestal politika za návrhy proti homosexuálom

Chcelo to dávku odvahy! Moderátor TA3 Richard Dírer (46) si do politickej diskusie obliekol biele tričko s golierom, ktoré lemovali farby dúhovej vlajky.

Tá dlhodobo dráždi poslanca OľaNO Györgyho Gyimesiho (41), ktorý bol jedným z hostí relácie. Na konci diskusie všetkých šokovala otázka novinára, ktorý sa otvorene priznal ku gay komunite.

Už pri vstupe do štúdia musel Györgyho Gyimesiho obliať zrejme studený pot. Nedávno totiž spolu s bývalým kotlebovcom, poslancom Tomášom Tarabom, predložil do parlamentu návrh zákona, ktorý by zakazoval vyvesovať dúhovú vlajku na budovách štátnych inštitúcií a práve tú mal moderátor relácie Richard Dírer na svojom tričku.

Na konci relácie prišlo k verejnému priznaniu novinára, že patrí ku gay komunite a nasledovala aj poriadne štipľavá otázka. „Špeciálne kvôli vám som si doniesol svoje gay tričko. Aký máte s nami problém?“ opýtal sa Dírer zaskočeného Gyimesiho, ktorý uviedol, že s touto komunitou nemá problém, len nechce takéto vlajky na štátnych budovách.

Hoci poslancovi Gyimesimu vlajka na štátnych inštitúciach prekáža, v parlamente by homosexuálne páry v určitých ohľadoch podporil. „Prečo s tým neprídete vy, pán poslanec Gyimesi? Toto by sme privítali, nejaké uľahčenie života...“ ťal do živého Dírer.