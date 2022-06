Rekordné zvýšenie dôchodkov? Seniori strácajú trpezlivosť, toto odkazujú Matovičovi!

Rekordné zvýšenie penzií? Áno, ale až budúci rok, presne tak, ako predpokladá zákon.

Keď je vysoká inflácia, je vysoká aj valorizácia. A čo tento rok? V júli dostanete 13. dôchodok, a to je nateraz všetko. Politici sa prekárajú, ktorá vláda tejto skupine ľudí pomohla viac. Čo si o tom myslia samotní seniori?Budúci rok by sa dôchodky na Slovensku mohli zvýšiť v priemere o 60 eur mesačne. Tvrdí to minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

„A teda, čo urobíme celkovo pre dôchodcov je, že od januára zavedieme rekordné zvýšenie dôchodkov približne o 60 eur na dôchodcu v priemere. Čiže dokopy približne 700 eur na dôchodkoch dostanú dôchodcovia na budúci rok viac. To je ako keby dostali za rok 1,5 dôchodku navyše,“ povedal v Sobotňajších dialógoch RTVS.

Ako sa penzie zvýšia budúci rok, zatiaľ nikto nemôže vedieť. Údaj o tzv. dôchodcovskej inflácii za prvý polrok bude známy až v polovici júla. Vzhľadom na vývoj cien sa však dá očakávať, že valorizácia dosiahne rekordnú hodnotu. Len od januára do apríla sa vyšplhala na takmer 11 percent!

Bývať, jesť, žiť

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) reaguje, že seniori musia prežiť tento rok. Od vlády žiadajú mimoriadnu valorizáciu penzií a 14. dôchodok. „To, že nám zvýšia povedzme o 10 percent v januári, nám nepomôže v dnešnej situácii. Tí ľudia potrebujú jesť, bývať a žiť do konca roka, čo je veľmi ťažké,“ hovorí poverená predsedníčka JDS Valéria Pokorná. Matovič pripomína, že medzi 860-tisíc seniorov, ktorí sa dali zaočkovať, rozdelili 240 miliónov eur, a že 13. dôchodok dostanú už v júli.