Gyimesi tvrdí, že nemá nič proti LGBT komunite: Je za to, aby im pomohli, on to ale neurobí

Poslanec Národnej rady SR György Gyimesi (OĽaNO) tvrdí, že nemá nič proti LGBT komunite a je za to, aby sa párom rovnakého pohlavia umožnilo dediť či nahliadnuť do zdravotnej komunikácie. Dodal, že takýto návrh od neho nepríde, no vie, že ho jeho kolegovia chystajú.

Podľa neho však myšlienky LGBT popierajú Ústavu SR, v ktorej je záväzok podporovať rodinu. Reagoval tak v diskusnej relácii televízie TA3 V politike na otázku moderátora, ktorí sa ho spýtal na obmedzenie dúhových vlajok na štátnych budovách, a aký má problém s ľuďmi z tejto komunity. Moderátor Richard Dírer podotkol, že si práve pre Gyimesiho obliekol svoje gay tričko. Poslankyňa NR SR Jana Bittó Cigániková (SaS) konštatovala, že dúhová vlajka nie je žiadna ideológia, ale je symbolom tolerancie. Vníma, že hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti urobilo „kšeft“ s fašistami pri protiinflačnom balíku. Vo svojej reakcii Gyimesimu pripomenula, že on je sám je menšina. Narážala na to, že si zmenil meno Juraj na György a vo svojom profile na sociálnej sieti má maďarskú vlajku. Tiež podľa nej propagoval organizáciu odmietajúcu existujúcu Slovenska a spája sa aj s kauzou nákupu vakcíny Sputnik. Bittó Cigániková o napätej situácii v politike: SaS sa snaží o jediné, čo hovoria na referendum?