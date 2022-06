Bittó Cigániková o napätej situácii v politike: SaS sa snaží o jediné, čo hovoria na referendum?

Poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková (SaS) zhodnotila, že na koaličné rady prestali chodiť, pretože ju vedie minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Vníma, že diskusie na vláde sú konštruktívnejšie, lebo ich vedie premiér Eduard Heger (OĽaNO).

V diskusnej relácii televzie TA3 V politike uviedla, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa snaží situáciu upokojiť a naďalej je súčasťou koalície. Jej koaličný kolega - poslanec NR SR György Gyimesi (OĽaNO) však vníma SaS ako súčasť koalície iba nominálne, ale pre ich postoje k najzásadnejším veciam nie.

Poslanec NR SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) tvrdí, že v nimi pripravených referendových otázkach nevidia ich právnici žiadny problém. Podotkol, že organizovanie referenda nie je z ich strany len taktika. Naopak, Gyimesi si myslí, že žiadne referendum nebude a vníma to skôr ako PR akciu opozície pre ich voličov. Jana Bittó Cigániková pripomenula, že referendum je demokratické právo kohokoľvek, aj strany Smer – sociálna demokracia. Podľa nej majú na to svoje dôvody. Konštatovala, že nemôžu byť hrdí na to, aké spory sú medzi koaličnými partnermi. „Toto referendum je náš výsledok toho, čo robíme,“ uviedla a dodala, že na referende sa neplánuje zúčastniť. Rovnako ako Gyimesi si myslí, že referendum nebude úspešné a nebudú stať pred voľbou, čo budú robiť. Zdôraznila, že vládu „povaliť“ nechcú.

Bittó Cigánikova si v nedeľu do diskusie priniesla lopárik s nápismi „klamstvo" a „hoax“, ktorý používa namiesto skákania do reči spoludiskutujúcim Gyimesimu a Kamenickému (Smer-SD).