Ženám rodičkám by mohlo vzniknúť nové právo: Novinka, ktorú ocenia mnohé

Ženy rodičky by mohli mať uzákonené právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili viaceré koaličné poslankyne.

"Návrh zákona priznáva žene - rodičke právo na to, aby pri pôrode bola prítomná ňou určená osoba, prítomnosť viacerých ňou určených osôb sa žene umožní, ak to budú umožňovať podmienky zdravotníckeho zariadenia," píše sa v dôvodovej správe. Zároveň by malo podľa predloženého návrhu platiť pravidlo, že prítomnosť týchto osôb môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, ak by bola nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu. Predkladatelia spresnili, že ženou určená osoba nemôže byť osoba, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie. Legislatívna zmena by v prípade schválenia mohla nadobudnúť účinnosť 1. júna 2024.