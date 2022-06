Na týchto miestach môžete respirátor odložiť: Od pondelka platia nové pravidlá

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vydal novú vyhlášku, ktorou vyňal niektorých zamestnancov z povinného nosenia respirátorov.

Od pondelka 13. júna respirátory nebudú musieť nosiť zamestnanci v detských jasliach a zamestnanci, ktorým to neumožňujú pracovné podmienky alebo spôsob práce, a to na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Kompletný prehľad povinného prekrytia horných dýchacích cien poskytla hovorkyňa ÚVZ Daša Račková v tlačovej správe.

Od pondelka 13. júna sa povinnosť nosiť respirátor naďalej vzťahuje na personál nemocníc, ambulancií, lekární a iných poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti, a to pri kontakte s klientmi a pacientmi. Respirátor musia mať aj návštevníci týchto zariadení, pacienti v čakárňach a ambulanciách lekárov, ako aj zákazníci lekární.

Hospitalizovaní pacienti a klienti zariadení sociálnych služieb nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty. V nemocniciach a ďalších zariadeniach zdravotnej, ale aj sociálnej starostlivosti nemusia nosiť respirátor ani deti do šesť rokov, osoby so závažným autizmom, ani ľudia so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. Na čas konzumácie pokrmov a nápojov v bufetoch a jedálňach v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti sa na nikoho nevzťahuje povinnosť nosiť respirátor.