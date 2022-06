Slovensko by malo byť na opičie kiahne pripravené, hovorí Sabaka: Takto sme na tom s liekmi

Slovensko by malo byť na výskyt opičích kiahní pripravené. Myslí si to infektológ Peter Sabaka, ktorý pre TASR potvrdil, že máme k dispozícii diagnostiku a lieky na zníženie rizika komplikácií.

"Vieme diagnostikovať a rozpoznať, ak by sa objavil pacient s podozrením na opičie kiahne a vedeli by sme ho izolovať," uviedol Sabaka. Podotkol, že v drvivej väčšine prípadov sú vo svete ľudia s opičími kiahňami hospitalizovaní z epidemiologických dôvodov. "Inak by veľmi hospitalizáciu nevyžadovali," ozrejmil. Diagnostika prebieha, podobne ako pri ochorení COVID-19, metódou PCR, ktorou sa podľa jeho slov dá diagnostikovať takmer akékoľvek infekčné ochorenie.

Lieky na liečbu opičích kiahní sú podľa neho známe a dostupné. "Sú to lieky, ktoré boli v minulosti vyvinuté na liečbu niektorých herpetických infekcií," spresnil infektológ. Prípady opičích kiahní už zaznamenali vo viacerých európskych krajinách vrátane Českej republiky, na Slovensku sa podľa Úradu verejného zdravotníctva doposiaľ žiaden prípad nepotvrdil.