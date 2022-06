Majetkové priznania funkcionárov zverejnia najskôr v tomto mesiaci: Stovke sa do podávania nechcelo

Majetkové priznania verejných funkcionárov by sa mohli zverejniť najskôr v októbri. Pre TASR to uviedol predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko (Smer-SD).

V súčasnosti sa podľa jeho slov kontrolujú podané majetkové priznania. V prípade nejasností môže výbor požiadať funkcionára o doplnenie informácií alebo vysvetlenie. Verejní funkcionári mali podať dokumenty do konca apríla.

Susko ozrejmil, že 90 až 100 verejných funkcionárov nepodalo priznanie vôbec alebo oneskorene. Voči niektorým z nich už začali konanie, počas ktorého si výbor vyžiada stanovisko, prečo nesplnili svoju povinnosť. Výbor môže rozhodnúť o pokute vo výške jedného mesačného platu. Ak sa nepodarí skompletizovať dokumenty do októbra, majetkové priznania zverejnia podľa Suska ešte neskôr, prípadne ich budú zverejňovať postupne.

Majetkové priznanie za rok 2021 mali podať aj tí, ktorí počas minulého roka prestali pôsobiť vo verejnej funkcii. Oznámenie museli podať aj funkcionári, ktorých nominuje priamo či nepriamo štát i spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.

Verejní funkcionári majú povinnosť podať oznámenie o svojich majetkových pomeroch vždy vtedy, ak sa ujmú funkcie verejného funkcionára, a to v lehote do 30 dní odo dňa ujatia sa funkcie. Následne majú túto povinnosť každý rok do 30. apríla za predchádzajúci kalendárny rok.