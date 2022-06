Volodymyr sa priznal k uškrteniu Márie († 21): Vraždil pre neopätovanú lásku?! Vyjadrenie psychiatričky

Mladého páchateľa priviezli na miesto činu. Vražda ukrajinskej študentky († 21) Márie v bratislavskom internáte otriasla celým Slovenskom. ​​​​​​​Postupne na povrch vyplávali skutočnosti, ktoré ukazujú na zvrátenú hru vraha s obeťou.

Z brutálneho činu obvinili spolužiaka krásnej Ukrajinky Volodymyra (21), ktorý ju podľa polície uškrtil v jej izbe. Následne si mal robiť alibi, ťarchu viny však neuniesol a už o pár dní sa mal sám nahlásiť mužom zákona. Bola motívom strašného činu neopätovaná láska?!

Hoci prišli z krajiny, kde zúri vojna, študenti Mária aj Volodymyr si mohli užívať pokoj a bezpečie na Slovensku. Napriek tomu sa mladej žene pobyt u nás stal osudným. Obaja mali podľa slov kamarátov k sebe veľmi blízko.„Boli často spolu, ale netvorili pár. Pomáhali si vo všetkom. Volodymyr je veľmi dobrý človek. Nemôžem uveriť, že niečo také urobil. Vedel som, že sa niečo deje, pretože mi prestal odpisovať cez sociálnu sieť,“ prezradil nám s ľútosťou v hlase ich spoločný kamarát.

Nikto preto nechápe, čo sa mohlo v osudný deň stať. V piatok polícia doviezla Volodymyra v putách na miesto činu. So zvesenou hlavou kráčal do izby, kde minulý týždeň došlo k tragédii. Do reči mu príliš nebolo. V internátnej izbe mužom zákona opísal, ako k ohavnej vražde došlo. „Obvinený mal 2. júna vo štvrtok krátko po 12. hodine chytiť poškodenú za krk a začať ju škrtiť, v dôsledku čoho žena utrpela zranenia, ktoré bezprostredne smerovali k jej usmrteniu,“ opísal priebeh tragédie krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Robil si alibi

Volodymyr sa po spáchaní strašného skutku snažil urobiť si alibi. Svojej kamarátke niekoľkokrát volal a dokonca sa spojil aj s ďalšími spolužiakmi, či o nej niečo nevedia. Už vtedy však dobre vedel, že jej bezvládne telo nechal ležať v izbe internátu Mladá garda. Ťarcha viny mu však zrejme zožierala svedomie, a tak sa o niekoľko dní sám dostavil na políciu.

„Obvinený muž sa v priebehu dňa 8. júna dobrovoľne dostavil na oddelenie Policajného zboru, kde poskytol potrebné informácie. Vypovedal s tým, že na základe týchto informácií si vec prevzal vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky, ktorý v súčasnosti aj naďalej vykonáva všetky potrebné úkony a dokumentačné úkony, ktoré smerujú k dokumentovaniu tohto skutku,“ doplnil hovorca.

Pred internátom robil rozhovor krátko po vražde aj novinár Eduard, ktorý spovedal náhodných študentov a medzi nimi bol, zhodou okolností, aj Volodymyr. „Strávil som s ním 30 min. Vo výpovediach bol nekonzistentný. Bolo vidno, že bol citovo pohnutý,“ povedal Eduard pre TV Markíza.

Zvláštny status

Volodymyr študoval na STU od septembra minulého roka, zaujímal sa o autá a rád chodil na koncerty. V deň vraždy si dal na sociálnu sieť dokonca status, že je zadaný. Následne ho však zmazal. To môže poukazovať na to, že možno od vzťahu s Máriou očakával viac, ako chcela druhá strana. „Najčastejšie sa to stane, keď je chlapec ohrdnutý, odmietaný, podvádzaný alebo opúšťaný,“ ozrejmila sexuologička Danica Caisová možný motív vraždy s tým, že určitú úlohu mohol zohrať aj odchod z rodnej Ukrajiny.

Podľa informácií z jeho profilu na sociálnej sieti mu zomrel otec, s ktorým mal zrejme dobrý vzťah. „Len tak ďalej, synu! Blahoželám!!! Otec by bol na teba taký hrdý! Nezastavuj sa pred ťažkosťami, choď za svojimi snami s cieľom, prajeme ti úspech, nových priateľov a nech sa ti splnia všetky sny,“ hovorí jeden z komentárov po tom, ako napísal, že ho prijali na STU.

Môže dostať 20 rokov

Poľahčujúcou okolnosťou môže byť fakt, že Volodymyr sa k činu priznal a spolupracuje s políciou. Obvinenia voči jeho osobe sú však vážne. „Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky vzniesol obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí za toto konanie v zmysle zákona trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov,“ dodal Szeiff.

Ešte pred pár dňami sa špekulovalo, že Mária zomrela prirodzenou smrťou, že jej zlyhalo srdce, alebo sa buchla nešťastne do hlavy. „Vec bola primárne vyšetrovaná vo forme trestného činu usmrtenia, pričom následne došlo k samotnému prekvalifikovaniu na základe nových informácií, ktoré sa podarilo v tejto veci zistiť,“ uzavrel Szeiff.

Študenti majú strach

Skutok nie je ľahostajný ani študentom, ktorí bývajú v internáte. Mnohí neskrývajú obavy o svoju bezpečnosť. „Je to hrozné, čo sa stalo a že to bol jej spolužiak, je ešte desivejšie. Ak sa naozaj potvrdí, že ju zabil Volodymyr, tak z internátu odchádzam,“ uviedla jedna z ukrajinských študentiek, ktorá tu tiež býva.

Škola tvrdí, že internáty sú dostatočne zabezpečené a nedokážu, ak vrah pochádza zvnútra, tragédii zabrániť. Študentom, ktorých vražda osobne zasiahla, sú však ochotní pomáhať. „Študenti z bezprostredného okolia tragicky zosnulej študentky môžu požiadať Poradenské centrum STU o psychologickú podporu, ktorú im centrum sprostredkuje,“ povedal hovorca STU Juraj Rybanský.

Cítil sa odmietnutý a podvedený?!

Danica Caisová, psychiatrička

Aký býva najčastejšie motív u mladých páchateľov?

- Najčastejšie to bývajú emocionálne dôvody, od erotických až po ideologické. Sú to ľudia, ktorí pod vplyvom udalostí môžu postupne strácať odolnosť proti záťaži. Čím je človek mladší, tým je menej odolný proti frustrácii, čím je starší, zistí, že nie všetko ho vykoľají natoľko, aby stratil sebadôveru. Človek, ktorý sa dopustí vraždy, stratí sebakontrolu. Najčastejšie sa to stane, keď je chlapec ohrdnutý, odmietaný, podvádzaný alebo opúšťaný.

Mohol zohrať nejakú úlohu aj fakt, že bol mimo domova?

- Áno, človek sa cíti vykorenený, žije v cudzej krajine, kde má málo priateľov, málo lásky, málo podpory a ten, kto by mu mal podporu poskytnúť, ho opúšťa. Vykorenenie môže byť veľmi silné a človek postaví všetko na jednu kartu.

O čom môže svedčiť skutočnosť, že obeť bola udusená?

- Prichádza do úvahy niekoľko dôvodov. Ľudia pri konfl ikte na seba kričia, jeden chce druhého umlčať, chce, aby už bol ticho, aby už neurážal, aby neútočil, tak ho priškrtí. Je to populárne aj pri sexuálnych rituáloch, ale vtedy je to z úplne inej motivácie. Ale v konfl ikte ľudia po sebe kričia, urážajú sa a ten jeden už má toho dosť - a keď chcete druhého umlčať, čo urobíte? Zapcháte mu ústa.

Ak si páchateľ robí alibi, čo sa mu odohráva v hlave?

- Páchateľ sa obáva následkov a toho, čo nastane a hľadá rôzne ospravedlnenia pre seba, pre svoje skutky. Čím je človek mladší, tým je tá obhajoba iracionálnejšia. Je prekvapený, čo sa stalo. Spravidla sú takíto páchatelia bezúhonní, nemajú za sebou celú sériu trestných činov, útokov, krádeží. Sú to obyčajní ľudia, ktorí sa nikdy ničoho nedopustili, tak je prirodzené, že premýšľajú nad tým, ako sa vyviniť.

Ak sa páchateľ prizná polícii sám, znamená to, že už v sebe celú vec spracoval?

- Určite bude páchateľ podrobený znaleckému skúmaniu, kde sa bude skúmať, čo skutku predchádzalo. Ak ide o bezúhonného človeka, jeho tlačí tá vina, a preto sa prizná. A väčšine sa uľaví a prijme trest.