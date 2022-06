Prezidentka bojuje s nákazlivou chorobou: Prišlo aj na sťahovanie! Čo prezradil jej partner?

Narušilo im to súkromie! Prezidentka Zuzana Čaputová (48) cez týždeň nečakane oznámila, že má COVID-19.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Choroba, ktorá si na Slovensku vyžiadala viac ako 20-tisíc obetí, má už v súčasnosti v populácii miernejší priebeh a vláda zrušila takmer všetky opatrenia.. Dotklo sa to aj jej partnera Juraja Rizmana (45), ktorý sa pre ochorenie svojej milovanej musel odsťahovať z Pezinka späť do Bratislavy.

Prezidentka oznámila, že je pozitívna na koronavírus v stredu popoludní. Z toho dôvodu zrušila pracovný program na najbližšie dni, medzi ktorým bola aj plánovaná cesta s poľským prezidentom Andrzejom Dudom do Portugalska a Talianska. „S prezidentom Dudom chceme ešte pred hlasovaním na samite lídrov v Bruseli podporiť kandidátsky status Ukrajiny. Veľmi ma mrzí, že sa k prezidentovi Dudovi nemôžem napokon pripojiť,“ povedala vtedy prezidentka.

Čaputová doteraz COVID-19 nemala a chytila ho prvýkrát takmer po dva a pol roku od vypuknutia pandémie. Niekoľkokrát zostala preventívne v karanténe po kontakte s infikovaným ministrom či so zamestnancom paláca, sama však neochorela. Prezidentka je trikrát zaočkovaná, čiže podľa odborníkov by COVID-19 nemal prerásť do vážneho stavu. „Len s extrémne malou pravdepodobnosťou by to vyústilo do ťažkého priebehu. Je tam nižšie riziko hospitalizácie než pri bežnej chrípke,“ povedal lekár Peter Sabaka.

Rizman pracuje

Súčasné ochorenie však zasiahlo aj do jej súkromného života. V dome v Pezinku vychováva dve dcéry Leu a Emmu, ale žije tam aj s partnerom Jurajom Rizmanom. Ten sa po jej pozitívnom teste rozhodol, že nebude riskovať nákazu a na nejaký čas prezidentku opustí.