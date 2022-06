Nehoda Borisa Kollára je konečne vyšetrená: Kto ju spôsobil? Šofér pôjde pred súd

Uzavreli ostro sledovaný prípad.

Polícia potvrdila, že ukončili vyšetrovanie nehody Borisa Kollára (56), ktorá sa stala v októbri 2020. Na vine má byť šofér protiidúceho auta, ktorý politikovej limuzíne nedal prednosť. Kollár po nehode utrpel ťažké zranenia krčnej chrbtice a sám vysvetľoval, že bol na pokraji smrti.

Polícia vyšetrovala nehodu rok a pol a šoféra auta, ktorý mal prejsť na červenú a narazil do Kollára, navrhla obžalovať „za nedbanlivostný prečin ublíženia na zdraví“. V prípade dokázania viny mu hrozí 1 až 5 rokov basy, v rukách to však bude mať súd. Kuriózne bolo, že s Kollárom v aute sedela modelka Miroslava Fabušová, ktorú podľa ich slov viezol do lekárne, keď odchádzal od syna Artura.

V čase nehody na Slovensku platil zákaz vychádzania z dôvodu protipandemických opatrení. Polícia porušenie zákazu nezistila. Kollár následne strávil niekoľko týždňov v nemocnici a na krku musel nosiť golier. Fabušová mala zlomenú kľúčnu kosť, krčný stavec aj rebrá.