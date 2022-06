Desivé vyčíňanie supercely na Slovensku: Rodina kvôli živlu prišla o strechu nad hlavou

Hotové božie dopustenie! Takmer na celom území Slovenska sa vo štvrtok prehnala silná búrka, ktorá miestami dosiahla silu supercely.

Nechala za sebou popadané stromy, zaplavené ulice a záhrady, vytrhnuté strechy, ako aj zapálený dom a stovky očí pre plač. Azda najhoršie dopadla rodina z Brezovice (okr. Sabinov), kde blesk zapálil rodinný domček 5-člennej rodiny.

Rodina prišla o dom v zlomku sekundy

Blesk nám zapálil strechu

Do smrti na to nezabudnú. Štvrtková večerná prietrž mračien rodine Bujňákovcov z Brezovice (okr. Sabinov) poškodila ich dom. Zasiahol ho totiž blesk a následný požiar zničil strechu a horné poschodie. Jediným šťastím päťčlennej rodiny je, že v čase požiaru neboli doma. „Strecha zhorela do tla. Horné poschodie je takisto zničené. Dom je neobývateľný. Ťažko v tejto chvíli odhadnúť, koľko bude stáť oprava. Všetky materiály išli hore. Podľa môjho hrubého odhadu bude škoda minimálne 100-tisíc eur. Domček sme si postavili svojpomocne. Teraz budeme musieť stavať zase,“ smutne konštatoval Jozef Bujňák (52).

On a jeho rodina našli útočisko v priestoroch, ktoré im poskytol obecný úrad. „Čo bude ďalej, neviem. Dom bol poistený, ale nanešťastie sme nemali bleskozvod,“ poznamenal muž, ktorý si bude musieť znova vysúkať rukávy a pustiť sa do tvrdej práce. Zásah blesku videl sused. „Prešiel cez strechu a najskôr v nej vznikla diera. Horieť začalo po chvíli. Oheň sa rozširoval zvnútra. Ani ja nemám bleskozvod, ale teraz si ho už určite dám namontovať,“ povedal sused, ktorý videl skazu.

Voda na cestách a zastavené vlaky

Počasie dalo poriadne zabrať aj ľuďom v okolí Nitry. Pre silný dážď, krúpy, ale aj supercelu boli v pohotovosti aj hasiči. „Hasiči zasahovali 19-krát. Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií a odčerpávanie vody zo zaplavených priestorov,“ informovala Beáta Pažmová z Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre. Supercela vyvracala stromy a silný vietor odnášal aj strechy domov.

Vo Veľkých Lovciach (okr. Nové Zámky) udrel do domu blesk. Štúrovo bolo pod vodou, problémy narobilo počasie aj na tratiach. „Vlaky do a z Maďarska boli odklonené. Vo štvrtok 9. 6. 2022 o 16.30 hod. boli všetky vlaky kategórie z/do územia Maďarska vedené odklonom,“ uviedol Tomáš Kováč zo Železničnej spoločnosti Slovensko.