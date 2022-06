Na smrť vystrašená poslankyňa Monika Kavecká: Kto jej hodil na dvor zápalnú fľašu?! Má prvé podozrenie

Momenty hrôzy. Poslankyni Národnej rady SR za OĽaNO a starostke obce Kunerad (okr. Žilina) Monike Kaveckej (49) niekto v noci zo štvrtka na piatok hodil zápalnú fľašu do záhrady jej rodinného domu.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

V ňom spala so svojou rodinou. Vydesená starostka dúfa, že prípad vyšetria, keďže z incidentu existujú kamerové záznamy. K celému incidentu došlo ráno o 3.33 hod. „Sused šiel do práce o 3.43 hod. a videl, ako to horí.,“ povedala Novému Času Kavecká. Tvrdí, že má len podozrenie, o koho mohlo ísť, keďže bol zamaskovaný.

„Môžem mať len podozrenie, že ide o niekoho zo skupiny piatich poslancov a aktivistov, ktorí sú napojení na extrémistov. Nepostavili žiadneho kandidáta, no opakovane ma osočujú na sociálnych sieťach, že ma sleduje snajper,“ objasňuje Kavecká. Tá hodenú zápalnú fľašu pripisuje súťaži pred komunálnymi voľbami. Myslí si, že chcel trafiť jej auto. „Stačilo 80 centimetrov a Molotovov koktail by zapálil nádrž v aute a vybuchli by sme tu. Je to šialenstvo,“ dodáva Kavecká.

OĽaNO, za ktoré je poslankyňou v celoštátnom parlamente, skonštatovalo, že nejde o prvý útok na ich kolegyňu. „Po rôznych prejavoch slovného zastrašovania však niekto prvýkrát zvolil násilnú formu útoku. Odsudzujeme toto neprijateľné konanie a dúfame, že polícia a prokuratúra vyvinú maximálne úsilie na vyšetrenie tohto prípadu,“ uviedli.

Kavecká bola nedávno obvinená v súvislosti so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Okresná prokuratúra to prvýkrát zrušila, neskôr to polícia obnovila. Kavecká to odmietala, považovala to za absurdné a podala proti obvineniu sťažnosť. Obvinenie hovorilo o tom, že ako starostka Kuneradu údajne ušila na mieru proces verejného obstarávania pre konkrétnu firmu. Išlo o výstavbu nájomných bytov.