Čierne dni na slovenských cestách, dopravný expert varuje: Väčšina tragických nehôd má jednu príčinu

Desiatky zranených a niekoľko osudov, ktoré naveky skončili na našich cestách.

V posledných dňoch Slovenskom otriaslo hneď niekoľko zrážok, viaceré z nich sa pritom, žiaľ, neobišli ani s tým najhorším - obeťami na životoch. Pred víkendom prišlo k zrážke vlakov, hneď začiatkom týždňa mali fatálne následky búračky s kamiónmi. Každý vodič pritom chce jediné - z vozidla vystúpiť a večer sa vrátiť k blízkym... Čo môže byť príčinou vysokej nehodovosti na našich cestách a tratiach a ako podľa odborníka možno podobným nešťastiam predísť?

„ Keď to zoberieme štatisticky, v roku to býva tak, že jeden týždeň sa dejú samé tragické nehody. Z každej búračky je zistená príčina. Niektorá skôr, iná neskôr. Štatistiky však jasne hovoria, že najväčší podiel na nehodách sú porušené povinnosti vodiča,“ hovorí dopravný analytik Ján Bazovský. „To znamená, že šoféri sa plne nevenujú vozidlu a nesledujú situáciu v premávke, to je najväčší problém. Aj ten kamionista sa s najväčšou pravdepodobnosťou plne nevenoval premávke. Mohol to byť samozrejme aj iný problém, no ak berieme do úvahy aj mikrospánok, aj to je neospravedlňujúce.

DRUHÉHO VNÚČAŤA SA NEDOŽIL

KEDY: Pondelok 6.6

Kde: Trnava

Počet zranených: 1

Počet obetí: 2

Strašné nešťastie uvrhlo do žiaľu dve rodiny. Obrovská tragédia sa stala v pondelok popoludní pri vjazde do Trnavy. Kamión, ktorý viedol Ľubomír († 58) z obce Dolná Poruba (okr. Trenčín) podľa prvotných informácií polície plynulo prešiel do protismeru a narazil do auta s Milanom († 67) z obce Šterusy (okr. Piešťany). Ten sa vybral k obchodnému domu za synom, aby mu pomohol so stavebným materiálom. Syn Milan so slzami v očiach len ťažko opisoval, ako sa o nehode a tragickom skone svojho tatina dozvedel.

„Ja som otca čakal a keď už bolo viac ako polhodina, sa mi nepozdávalo, že neprichádza. Začal som mu volať a volať. Telefón stále zvonil, no nikto nedvíhal. Nasadol som do auta a išiel mu oproti. Keď som na nadjazde oproti sebe zbadal majáky, už som vedel, že je zle,“ vraví so stiahnutým hrdlom. Na mieste sa pýtal policajta, čo sa stalo. „Hovoril, že čierny passat, ukázal mi fotku a už som vedel,“ plače. Podľa Milana nemal otec možnosť, ako sa zachrániť. „Mal celý kamión štrku na sebe. On bol chudák tým kamiónom zahnaný do kúta a nemal šancu. Ja si viem živo predstaviť, ako sa otec určite snažil, ale nemal šancu. Keby sa to stalo kúsok ďalej, tam už sa mal kde uhnúť,“ hovorí so slzami v očiach.