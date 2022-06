Takmer 9-tisíc dobrovoľníkov v 48 mestách: Podujatie Naše Mesto rozžiari Slovensko! Toto sú ich plány

Takmer 9000 dobrovoľníkov sa od piatku počas nasledujúceho týždňa zapojí do podujatia Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis. Pomáhať bude vyše 400 dobrovoľníckych tímov v 48 mestách po celom Slovensku. Väčšina aktivít sa koná v piatok. TASR o tom informovala PR manažérka nadácie Veronika Šoltinská.

Dobrovoľníci pomôžu neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie. Firemných dobrovoľníkov vysiela na podujatie 162 firiem a inštitúcií.

. "Naše Mesto je ideálna vstupná brána do sveta dobrovoľníčenia. Okrem dobrého pocitu z toho, že firemní dobrovoľníci pomôžu tam, kde by si to organizácie či školy inak mohli dovoliť len s veľkou námahou, zažijú aj príjemný teambuilding s kolegami, vyvetrajú hlavy a vymenia na chvíľu kancelárie či home office za exteriér," priblížil výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.Prvýkrát sa tento roka zapája aj botanická záhrada v Košiciach. V zoo Bratislava sa pustia do oplotenia pre gibony, makaky či do výbehu pre antilopy.