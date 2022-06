Kollár predpovedá: Ak padne Sulík, súčasnú vládu nič dobré nečaká! Drsná predpoveď

Ak padne minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), padne vláda. V televízii Joj v relácii Na hrane to vo štvrtok povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v reakcii na návrh strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) odvolávať na mimoriadnej schôdzi parlamentu šéfa rezortu hospodárstva.

Podľa Kollára hlasovať za odvolanie ministra je, „ako keby som hlasoval za pád tejto vlády“. Na adresu koaličných poslancov, ktorí by chceli hlasovať za odvolanie Sulíka, povedal, že by mali mať dostatok zodpovednosti. Mimoriadna schôdza o Sulíkovi by sa mala podľa Kollára uskutočniť na budúci týždeň vo štvrtok 16. júna po Hodine otázok.

Predseda Smeru-SD Robert Fico v diskusnej relácii uviedol, že Sulík odignoroval prípravu krajiny na obrovské zdražovanie. „Na ministerstve hospodárstva je človek, ktorý sa nestará a nerobí,“ poznamenal Fico. Varoval, že cena plynu môže stúpnuť o 100 až 150 percent a benzín a nafta môžu stáť viac ako dve eurá. Podľa Fica premiér Eduard Heger (OĽaNO) zradil celú krajinu pri rokovaniach o sankciách súvisiacich s ruskou ropou a „najhoršie je, že podklady mu pripravoval Sulík“.

Predseda parlamentu informoval, že sa nebudú obmedzovať železničné spoje. „Vyriešil som to,“ vyhlásil Kollár s tým, že o tejto veci rokoval s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO) a ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nom. Sme rodina). Ten totiž potvrdil, že pre nedostatočné financovanie vlakovej dopravy zo štátneho rozpočtu môže byť zrušená približne tretina spojov, šéf národného vlakového dopravcu upozornil, že v takom prípade by museli prepustiť predbežne dvesto až päťsto zamestnancov.

Predseda parlamentu tiež povedal, že má návrhy riešení ako dostať Richarda Sulíka späť k stolu po tom, čo SaS bojkotuje rokovanie koaličných rád. Kollár o tom už hovoril s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO). Konkrétne riešenie odmietol povedať.