Ste si istí, že vás na Facebooku nikto nesleduje? Takto si to môžete overiť!

Robíte pre svoju bezpečnosť na sociálnych sieťach maximum? Vo svete internetu nie je ostražitosti nikdy dosť. Prinášame vám návod, ako si skontrolovať, či vás na Facebooku niekto náhodou nešpehuje.

Ako uvádza portál The Sun, ak ste si nedávno všimli na svojom Facebooku nejakú zvláštnu aktivitu, mohlo sa stať, niekto získal prístup k vášmu účtu. Či už je to z dôvodu narušenia ochrany údajov alebo je vaše heslo príliš jednoduché, nikto nechce, aby ho iní sledovali. Je to jednoducho strašidelné. Známky, že niekto sliedi na vašom účte, zahŕňajú zvláštne príspevky, ktoré ste nezverejnili, alebo „priatelia“, ktorých si nepamätáte, že by ste ich potvrdili. Ale, našťastie, existuje spôsob, ako zistiť, či sú vaše podozrenia oprávnené.

Možno sa vám nepodarí identifikovať, kto je vinník, ale aspoň to budete vedieť a môžete podniknúť kroky, aby ste tomu zabránili. Facebook má užitočnú funkciu lokalizácie prihlásenia, ktorá vám ukáže, kde všade máte prístup k vášmu účtu. Ak teda uvidíte lokalitu, ktorá nie je váš domov, práca, alebo miesto, kam pravidelne chodíte, môžete mať dôvod na obavy. Rovnako to platí aj v prípade, že sa tam objaví zariadenie, ktoré nie je vaše.