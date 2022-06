Patálie na prešovskom sídlisku: Absurdné opravy vyjdú na štvrť milióna, chyba sa stala ešte za komunistov

Toto nevyšlo podľa predstáv. V Prešove na sídlisku Sekčov opravili omietku v podchode pod cestou.

Stálo to 100-tisíc eur, no onedlho po dokončení roboty sa však zrútila. Teraz musia opraviť nielen omietku, ale podchod aj zaizolovať. Dokopy to vyjde na štvrť milióna.

Podchod na Sekčovskej ulici začali rekonštruovať vlani v októbri. Opravy dokončili v polovici marca. Stálo to 100-tisíc €. O niekoľko dní nato omietka spadla. Len šťastnou náhodou sa nikto nezranil. Museli ho však znova uzatvoriť a nepriechodný je aj dnes. Začalo sa zisťovať, prečo omietka spadla. Podozrenie padlo na firmu, ktorá práce vykonávala. Napokon sa ukázalo, že všetko je inak a chyba sa stala už za socializmu v osemdesiatych rokoch, keď sa stavalo aj sídlisko.

„Vykonaná sonda odhalila, že na Sekčovskej ulici nebola už od čias výstavby podchodu zaizolovaná jeho vrchná betónová konštrukcia,“ uviedol hovorca prešovskej radnice Vlado Tomek. Teraz nezostáva nič iné, len sa pustiť do opravy znova a pre chýbajúcu izoláciu to bude dokonca ešte drahšie. Tento postup už schválili aj poslanci.

„V rámci rozpočtového opatrenia, ktoré bolo prerokované na májovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, bola schválená aj položka na riešenie havarijných stavov. Súčasťou riešenia havarijných stavov je aj rekonštrukcia komunikácie na Sekčovskej ulici v časti nad podchodom, s cieľom odstrániť zatekanie do konštrukcie podchodu. Odhadovaný náklad na realizáciu vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie je približne 150-tisíc eur. Aktuálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie na túto investičnú akciu,“ uzavrel hovorca radnice.