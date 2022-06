Strojár z východu si našiel dobrodružnejšie povolanie: Vyzbrojil už stovky detí i lovcov!

Vybral si ozaj nezvyčajné povolanie! Radovan Kurty (46) z Uliča (okr. Snina) je vyučený strojár, ale živí sa výrobou lukov.

Predáva ich za cenu 5 - 100 €, v závislosti od druhu. Ako sa k výrobe tejto tradičnej indiánskej zbrane dostal a ako vyzerá výroba takého luku?

Luky vyrábal už Radovanov dedko z Uliča. Radovan mu s tým odmalička pomáhal a ako sa zdá, niečo to v ňom zanechalo. „Pred 7 rokmi som si spomenul na všetko, čo mi odovzdal, a tak sa začala moja profesionálna výroba lukov,“ vraví šikovný východniar, ktorý na ich výrobu používa viacero druhov dreva.

„Robím ich z bazy, liesky, jaseňa, alebo buka. Môj dedko však hovorieval, že najlepšia je baza,“ poznamenal Radovan.

„Najskôr si musíte vyhliadnuť správne drevo. Ak je drevo hrubšie, následne sa očistí. Keď je tenšie, ponechávam i kôru. Potom sa minimálne dva roky suší. To je veľmi dôležité, pretože bez dôkladného vysušenia by sa luk lámal. Ešte v priebehu sušenia sa vycentruje, lebo potom by to už nebolo možné. Po vysušení sa namorí, nalakuje a namaľuje. Nakoniec na luk upevním tetivu a je hotový. Každý zákazník dostane k luku aj jeden šíp zdarma,“ ozrejmil muž, ktorý sa svojmu remeslu venuje s veľkou láskou.

Pripomína, že každý luk, ktorý stojí viac ako 20 eur, má u neho doživotný servis. „Ak by ste ho aj zlomili, dostanete nový. Ale to sa stalo za sedem rokov iba dvakrát,“ uzavrel Radovan.

Sortiment

Detské: dostrel 80 m - cena 5 €

Ozdobné: dostrel 150 m - cena 70 - 100€

Športové: dostrel 100 m - cena 15 €

Lovecké: dostrel 200 m - cena 25 - 30 €