Mestskí policajti by mohli získať nové kompetencie: Práca v civile a to nie je všetko

Svoju prácu by mohli vykonávať aj v civilnom oblečení, nielen v uniforme. Mestská polícia či samosprávy by tiež mohli v obciach merať rýchlosť statickými radarmi. Vo štvrtok o tom informoval prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Ján Andrejko spolu s náčelníkom Mestskej polície Bratislava Miroslavom Antalom. Navrhované zmeny by sa mali premietnuť do legislatívy o mestských a obecných políciách.

Mestským policajtom by sa mohli rozšíriť právomoci pri zaisťovaní či zadržiavaní osôb. Mali by tak možnosť zaistiť osobu aj pri priestupku, nie len pri podozrení zo spáchania trestného činu. Zaviesť by sa mohla aj povinnosť v odôvodnených prípadoch zakročiť aj mimo pracovnej doby.

Nové pravidlá by sa mali týkať aj používania uniforiem. Niektoré špecifikované zákroky by sa po rozhodnutí náčelníka mohli vykonávať v civilnom oblečení. Andrejko vysvetľuje, že policajtom by sa tak uľahčila práca napríklad pri odhaľovaní nelegálnych skládok, kontrole psičkárov na detských ihriskách alebo pri kontrole podávania alkoholu maloletým.

"Snažíme sa chrániť obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy prostredníctvom takýchto legislatívnych návrhov a nástrojov, ktoré by nám do budúcna dali vyššie kompetencie," povedal Antal. Dodal, že vyššie kompetencie by mestskí policajti získali napríklad pri zistení prekročenia rýchlosti. Takéto prípady by mohli riešiť v rámci objektívnej zodpovednosti.

Nový zákon o obecnej a mestskej polícii aktuálne rieši pracovná skupina Ministerstva vnútra SR zložené z Policajného zboru, zástupcov SK8, Združenia miest a obcí, Únie miest aj Generálnej prokuratúry SR, priblížil Andrejko.