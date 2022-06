V Tatrách štartuje letná turistická sezóna: O koľko stúpli ceny pobytov? Takto chcú vyriešiť parkovanie

Odomknutím hladiny Štrbského plesa vo štvrtok vo Vysokých Tatrách otvorili novú letnú turistickú sezónu.

Po dvoch rokoch pandémie sú očakávania miestnych podnikateľov pozitívnejšie. Veria, že sa im podarí postupne vrátiť späť do obdobia pred rokom 2020 a čísla návštevnosti oproti vlaňajšku porastú. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková uviedla, že na posledné mesiace využili na marketingovú kampaň doma i v zahraničí.

"Nástup sezóny je pomalší, ako sme zvyknutí, ale veríme, že ľudia si do Tatier postupne nájdu cestu. Vlani prišlo do regiónu približne o 100.000 jednodňových návštevníkov menej ako za obdobie predtým, celkový pokles bol na úrovni približne 20 percent," priblížila Blašková. Nepredpokladá, že v návštevnosti budú tento rok lámať rekordy, verí však, že sa podarí aspoň priblížiť k číslam návštevnosti spred pandémie a udržať stúpajúci trend.

Stále podľa nej platí, že ľudia si pobyty rezervujú na poslednú chvíľu. "Ceny pobytov sa mierne zvýšili v priemere o 10 percent, stále je však dovolenka na Slovensku lacnejšia ako inde v zahraničí," skonštatovala riaditeľka. Dodala, že počas leta sa môžu návštevníci tešiť na viacero koncertov, športových podujatí či detských festivalov. "Už o týždeň nás čaká aj prvá jazda s historickou električkou Kométa. Tento rok chceme do Tatier vrátiť život," zdôraznila riaditeľka.

Odomknutím hladiny jazera sa začala aj 15. sezóna člnkovania na Štrbskom plese. Návštevníkom je k dispozícii 20 plavidiel s kapacitou dva až päť miest a tiež veľká svadobná pramica. "Mali sme čas na prípravu, všetko, čo bolo treba zabezpečiť pre turistov, sme zariadili, najväčšie problémy očakávame s parkovaním. Tento problém by mala vyriešiť nová odstavná plocha vedľa zastávky ozubnice, tam ľudia zaparkujú svoje vozidlá a do hôr prejdú zubačkou. Je to momentálne v štádiu prípravy, pretože nové parkovisko má vzniknúť na pozemkoch železníc. Zabezpečená je tiež autobusová doprava medzi Popradom a Štrbou v hodinových intervaloch," dodal starosta Štrby Michal Sýkora.

Vysokohorské turistické chodníky budú po zimnej uzávere pre návštevníkov opäť prístupné od 15. júna.