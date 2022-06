SaS bojkotuje koaličné rady, publicista Hrabko to zhodnotil jasne: Jednu vec vytkol aj prezidentke

Neúčasť SaS na rokovaniach koaličnej rady neprispeje k vyriešeniu problémov, naopak, prinesie nový, keďže bude dočasne vyradená jedna platforma na vzájomnú komunikáciu.

V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Problémy, ktoré by sa riešili na koaličnej rade, sa podľa neho len presunú na inú úroveň, najskôr vládnu alebo parlamentnú. "Situáciu to neupokojí. Sledujeme tým len ďalší rozklad vládnej koalície, rozklad pravidiel a rozklad štátu," vyhlásil Hrabko.

Štandardne by sa napríklad právo veta vyplývajúce z koaličnej zmluvy malo podľa neho uplatňovať na rokovaniach koaličnej rady. "V koaličnej zmluve neplatí už veľmi veľa vecí. Ale malo by to byť tak, že veto si treba uplatniť na koaličnej rade. Návrh, ktorý nie je vydiskutovaný na koaličnej rade, by sa nemal dostať ani na vládu, nieto ešte do parlamentu,“ upozornil Hrabko.

Zároveň dodal, že dnes si každá vládna strana vykladá koaličnú zmluvu ako chce. „Richard Sulík hovorí, že bude niečo vetovať vo vláde alebo v parlamente, ostatní koaliční partneri hovoria, že veto budú rešpektovať. Uvidíme, ako to bude,“ poznamenal Hrabko.