Balíček ministra financií visí na šnúrke od gatí ĽSNS a spol.: Čo Matovič ponúkne extrémistom?

V prieskumoch preferencií melú z posledného, no v parlamente majú stále siedmich poslancov a pre mnohých sú tak žiadaným artiklom.

Fašistickú ĽSNS a nezaradených poslancov, ktorí sa dostali do NR SR na jej kandidátke, rehabilituje v poslednom čase najmä minister financií Igor Matovič (49), ktorý im naposledy s rukou na srdci ďakoval za podporu jeho balíčka. Po tom, čo ho prezidentka vrátila do parlamentu, sa na ich podporu bude musieť spoliehať opäť. Pýtali sme sa teda ľudí z OĽaNO, či by boli ochotní podporu balíčka zo strany ĽSNS nejako zobchodovať.

Formuje sa nová koalícia bez SaS? Matovičov balíček prešiel v parlamente pohodlnou väčšinou hlasov vrátane tých z fašistickej ĽSNS.Strana, ktorú si verejnosť stále najviac spája s gardistickými uniformami, podporou vojnového zločinca Jozefa Tisa či odovzdávaním šekov s číselným vyjadrením nacistického pozdravu Heil Hitler!, tak získala vážnosť, akú jej doteraz ešte žiadny vládny politik nedal.

Objavili sa dokonca podozrenia, že do samotného balíčka prepašovala ĽSNS svoje vlastné návrhy a svoju podporu zobchodovala aj inak. Matovič napríklad len pár dní po stretnutí s Beluským navrhol reguláciu televíznych diskusií, do ktorých by po novom museli pozývať aj poslancov z ĽSNS.