Ruská ropa k nám bude prúdiť! Analytici predpovedajú: Budeme za benzín platiť viac ako 2 €?!

Ako sa vojna na Ukrajine a embargo na vývoz produktov z ruskej ropy prejavia na cenách benzínu a nafty?

Už v súčasnosti vodiči tankujú palivá za rekordné hodnoty a zdá sa, že ich stúpanie sa len tak ľahko nezastaví. Podľa odhadov analytikov sa cena čoskoro môže dostať nad dve eurá. Vláda pritom v tejto súvislosti nepredstavila kompenzačné opatrenia, ktoré by vplyv na peňaženky Slovákov aspoň zmiernili. Ceny ropy rastú, pretože krajiny sa obávajú, že ropy na trhoch nebude dostatok.

Očakáva sa pritom zvýšenie dopytu, keďže aj Čína sa po covide prebudila a záujem o ropu sa zvýšil. V súvislosti s embargom na ruskú ropu, na ktorom sa dohodla EÚ, majú podľa Slovnaftu čakať bratislavskú rafinériu problémy. Tá má najbližších 18 mesiacov čas, aby sa adaptovala na inú ako ruskú ropu napriek tomu, že sa na Slovensko bude môcť vďaka výnimke naďalej dovážať. Problém je však podľa Slovnaftu vo vývoze produktov z ruskej ropy, ktorý tvorí časť ich príjmov. Okolité štáty výnimku nežiadali, a tak Slovnaft príde o zákazky.

Minister hospodárstva Richard Sulík hovorí, že materská skupina Slovnaftu MOL mu pritom pred rokovaním potvrdila, že na bezpečný chod rafinérie stačí aj zásobovanie slovenského trhu. Teraz to Slovnaft popiera. „Aj keby sme teoreticky o-vládli celý domáci trh s palivami, tak nás to stále nevyťaží na 70 %. My na dosiahnutie technologického minima naďalej potrebujeme aj export, a to hlavne na benzín, ktorý sa môže hromadiť,“ vysvetlil hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Prestavba na iné druhy ropy bude vraj stáť 200 až 300 miliónov eur. „Slovnaft je súkromná firma, momentálne veľmi dobre zarábajúca, čiže všetky investície do nových technológií sú v ich záujme,“ reagoval Sulík.