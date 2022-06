Rozprávali sme sa s malými snaživcami zo základnej školy: Takto si chceme opraviť známky!

Chcú mať čo najlepšie známky, a preto musia poriadne zabrať!

Nemajú to ľahké, pretože vyučovanie veľmi poznačila pandémia a s ňou súvisiaci dištančný spôsob vzdelávania, pri ktorom mali mnohé deti problém s prijímaním vedomostí. Školy však hľadajú všetky spôsoby, ako dostať žiakov na rovnakú úroveň. V ZŠ na Ulici Vajanského v Lučenci stavili na projekt ministerstva školstva a začali s doučovaním, do ktorého sa zapojila až polovica detí.

Pochvaľuje si ho aj riaditeľka školy Jana Kamenská. „Veľmi nám to pomáha. Doučovanie sa začalo v októbri a končí sa v polovici júna. Prebieha dvakrát za týždeň popoludní v malých skupinkách,“ hovorí pani riaditeľka a pokračuje: „Máme 31 skupín s 300 žiakmi, čo je vlastne polovica školy. Deti to potrebujú, majú o doučovanie záujem a aj ich rodičia a pedagógovia sa radi zapojili. Niektorí žiaci sa prihlásili sami, niektorých sme nasmerovali my a takto pekne dobehnú zameškané vedomosti.“

Deti majú po pandémii problém nielen s doučením potrebných vedomostí, ale aj s nedostatočnou socializáciou. „Ako keby zabudli fungovať v skupine a komunikovať medzi sebou. V tom vidím najväčší problém, potom sú nervóznejšie a nevedia efektívne riešiť vznikajúce konfl ikty v triede,“ postrehla školská psychologička Michaela Račková, na ktorú sa rodičia často obracajú.

Vnímajú, že ich deti majú ťažkosti s opätovným adaptovaním sa do školského prostredia. „Je to iný režim ako počas dištančného vzdelávania. Je to najmä pri deťoch na druhom stupni základnej školy, ťažko sa im nabiehalo na tento systém. Teraz viac pracujeme v triedach kvôli socializácii a pozitívnej klíme,“ dodala psychologička.

1. Musím si vylepšiť vlastivedu - Mia Mozoľová (9)

- Chcela by som mať na vysvedčení samé jednotky, a preto by som si ešte mala vylepšiť vlastivedu. Pripravím si na ňu projekt, pôjdeme cez víkend do Bratislavy a napíšem o našom hlavnom meste.