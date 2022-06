Krajniak reaguje na Sulíkove slová: Sme rodina na vládu chodiť bude! Minister sa pýta jedno

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) nevie, čomu má pomôcť, že sa SaS nebude zúčastňovať na koaličných radách. Ako to bude fungovať, sa podľa neho ukáže aj na zasadnutí Národnej rady (NR) SR. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.

Čo sa týka návrhu na zvýšenie daní z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v jednom balíku so zvýšením platov učiteľov, Krajniak poznamenal, že by sa malo rokovať aj o zvýšení platov zamestnancov sociálnych služieb. Iba za školstvo by nehlasoval.

"Máte pocit, že ja alebo predseda (Boris, pozn. TASR) Kollár či moji kolegovia z vlády sme potrebovali niekedy upokojovať situáciu tým, že sme neprišli?" reagoval na otázky novinárov, či neúčasť SaS na koaličných radách pomôže k upokojeniu situácie. Kým na vláde prechádzajú návrhy na pomoc ľuďom, Sme rodina na vládu chodiť bude. Ostatné veci sa podľa neho treba pýtať partnerov.

Čo sa týka spojenia návrhu na zvýšenie platov učiteľov so zvyšovaním daní z regulovaných subjektov, Sme rodina s tým nemá problém. Chce však v návrhu vidieť aj zvýšenie platov zamestnancov sociálnych služieb, úradov práce či Sociálnej poisťovne a ďalších. "Myslím si, že dospejeme k tomu, že sa budeme baviť o celkovej dohode o zvyšovaní platov v štátnej a verejnej správe," dodal.

"Paragrafové znenie návrhov na zvýšenie daní videl podľa môjho názoru a presvedčenia každý koaličný partner už pred dlhými týždňami," podotkol. Návrhy sú podľa neho dlhodobo pripravené.