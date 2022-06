Dátum spojených volieb je známy, dokedy sa môžu kandidáti hlásiť? Čítajte podrobnosti

Kandidáti alebo politické strany môžu podať kandidátnu listinu do volieb do orgánov samosprávnych krajov a do komunálnych volieb najneskôr 60 dní pred dňom volieb, čiže do 30. augusta.

Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra SR. Spojené voľby sa budú konať 29. októbra. Za starostu obce, primátora mesta, šéfa samosprávneho kraja či za poslanca zastupiteľstva sa môže uchádzať kandidát ako nezávislý alebo s podporou politickej strany. Strany môžu vytvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu. Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb 18 rokov. Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci a mať 25 rokov. Kandidát na poslanca krajského zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci alebo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí mať 18 rokov. Kollár to povedal otvorene: Strany, s ktorými nemá problém spolupracovať! Toto vás zaskočí Trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho kraja, v ktorom kandiduje, musí mať aj kandidát na predsedu samosprávneho kraja. Navyše, v deň volieb musí mať 25 rokov. Nezávislí kandidáti musia odovzdať aj podpisovú listinu od voličov, ktorí ich podporujú. Minimálny počet podpisov pre kandidátov na starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev sa odvíja od počtu obyvateľov obce. Pri nezávislom kandidátovi na šéfa kraja potrebujú uchádzači 1000 podpisov. Nezávislý kandidát na poslanca krajského zastupiteľstva potrebuje 400 podpisov.