Smerák Ľuboš Blaha sa znovu opustil v statuse: Otrasne naložil prezidentke!

Ľuboš Blaha (Smer-SD) je, okrem iného, známy svojimi provokáciami kolegov, ktorí mu nie sú po srsti. Naposledy to bol Miroslav Žiak, ktorý sa s tým však nebabral a na smeráka podal civilnú žalobu.

Tentokrát si Blahove soptenie odniesla prezidentka. Znovu. Ľuboš Blaha, ako je u neho zvykom, mal potrebu ostro sa vyjadriť k aktuálnemu dianiu na našej politickej scéne. "Keď to dávaš na mandelinku zemiakovú," uvádza politik svoje vyjadrenie, "ja len tak nahlas premýšľam, čo užitočné urobila prezidentka Zuzana Čaputová za ostatný mesiac. Okrem toho, že ničila... Schválne," píše Blaha v statuse.

Blaha na sociálnej sieti uviedol siahodlhý, 15 bodový zoznam vecí, ktoré podľa neho Čaputová nezvládla. "Zarezala rodiny. Áno, vláda im dala len omrvinky, ale aj tie zarezala. A už si mädlí ruky, ako zareže druhé referendum. Zarezávačka - to už je len životná náplň, vám poviem," vyjadril sa k rozhodnutiu prezidentky o Matovičovom balíčku, ktorý sa nestretol s pochopením u viacerých politických strán.

"Vyznamenala fašistov, čím poprela všetko, na čom stojí moderná Slovenská republika. Ničí ešte aj našu slovenskú dušu," otvoril Blaha staršiu kauzu, pričom prezidentka krátko po spomínanom vyznamenaní priznala, že išlo o chybu.

"Urobila fotečky v helme a v nepriestrelnej veste v Kyjeve, lebo 500 kilometrov inde sa bojuje. No chápete - hrdinka našich čias. Ohromné," naráža na Čaputovej návštevu Kyjeva. "Do toho výletík vo Švajčiarsku. Fotečky, frázy a tak. Vyvážame sa za štátne. Zážitková turistika. Tlieskame," pokračuje Blaha. Čaputová išla v máji do Švajčiarska, kde sa strela s hlavou štátu Ignaziom Cassisom a vystúpila s príhovorom pred členmi švajčiarskej vlády.

"Ukrajinci. Volodymyr. Fašisti. Rusofóbia. Vojna. Liberálna agenda. Gejovia. Fotky. A zarezávanie. Nič o sociálnej situácii na Slovensku. Nič o šialených cenách palív. Žiadne výzvy k ukončeniu vojny, naopak - zbrojiť a hecovať. Nič pre Slovákov. Nič. Pri všetkej úcte - Zuzana Čaputová je ten najzbytočnejší politik na Slovensku. Buď nič nerobí. Alebo robí zle - ľuďom. A za toto ju ospevujú liberálne médiá," neodpustil si kontroverzný opozičný politik.

Blaha sa v priebehu svojho pôsobenia do Zuzany Čaputovej oprel už niekoľkokrát a nie raz to poriadne prestrelil. V marci tohto roku už prezidentke došla trpezlivosť a s Blahovými statusmi nabehla na súd. Ten už bol k poslancovi nekompromisný. „Súd neodkladne nariadil zdržať sa zverejňovania a šírenia nepravdivých tvrdení, že som vlastizradkyňou, agentkou cudzích mocností alebo, že som ovládaná Spojenými štátmi. Zároveň mu súd nariadil do troch dní od doručenia rozhodnutia odstrániť tieto tvrdenia z desiatok svojich statusov,“ napísala vtedy prezidentka. Zdá sa, že Blaha je nepoučiteľný a opäť začína provokovať ostrými slovami.