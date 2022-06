Prekvapivé riešenie z paláca: Čo schválila prezidentka rodičom? Experti zvozili Matoviča

Šalamúnske rozhodnutie. Prezidentka Zuzana Čaputová (48) si nechala niekoľko dní na rozhodnutie o novom balíku Igora Matoviča (49), ktorý zaťažil budúcoročný rozpočet 1,2 miliardy eur.

Hlava štátu dala najavo, že s pomocou pre ľudí súhlasí, ale odmieta narýchlo schválené zákony, ktoré neprebehli riadnym legislatívnym procesom. Vzhľadom na zlú finančnú situáciu Slovákov však prezidentka nevetovala zmeny, ktoré budú platiť od júla. Ani toto riešenie však nenadchlo jeho predkladateľa a Matovič sa do nej tvrdo obul.

Čaputová hovorí, že zákon, ktorý mimoriadne narúša štátne financie, sa schvaľoval za šesť dní od jeho predloženia. Obrovská suma pôvodne nemala v rozpočte ani krytie a sám Matovič sa sťažoval, že pre odpor SaS k zvyšovaniu daní nebude vedieť zostaviť budúcoročný rozpočet. Ten zásadne narúšal práve jeho aktuálny nápad s pomocou rodinám, ktorú pôvodne predstavovali ako pomoc proti inflácii. Prezidentke prekáža najmä to, že o 1,2 miliardy eur sa rozhoduje v skrátenom legislatívnom konaní. „Na využitie skráteného legislatívneho procesu teda treba, slovami zákona, presne tieto mimoriadne okolnosti, ktorým nemožno čeliť inak, ako rýchlym prijatím zákona,“ povedala Čaputová s tým, že ak to nie je naplnené, použitie tohto postupu porušuje ústavné princípy právneho štátu.

Časť nevetovala

Prezidentka sa v pondelok stretla s viacerými dotknutými stranami a konzultovala svoje rozhodnutie aj s právnikmi a ekonómami. Na základe toho sa rozhodla, že uvedený zákon vracia do parlamentu na opätovné prerokovanie. To bude avšak len časť, ktorá mala platiť od budúceho roka. Druhá časť vstúpi do platnosti od júla. V praxi to znamená, že sa zvyšuje príspevok na dieťa na 30 eur a daňový bonus na dieťa do 15 rokov na 70 eur a na dieťa nad 15 rokov na 40 eur. Dokopy sa zvýši podpora na dieťa o približne 30 eur. „Nejde o veľkú sumu, ale nech rodiny ohrozené chudobou dostanú čo najskôr aspoň toto,“ skonštatovala.