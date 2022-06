Politikom rástli platy aj tento rok: Pre seba stovky eur, pre učiteľov nič?! Ostré slová politológa

Starajú sa o budúcnosť národa a majú vo svojich rukách obrovskú zodpovednosť, napriek tomu zarobia násobne skoro štyrikrát menej ako minister.

Politici učiteľom tradične sľubujú zvýšenie platov, väčšinou to však zostáva v rétorickej rovine. Aj pri najnovšej snahe o nárast miezd na seba narazili tradiční vnútrokoaliční rivali. Zatiaľ čo poslancom či ministrom rástli platy o stovky eur, učitelia musia podľa Igora Matoviča (49) čakať na zvýšenie daní.

Minister financií Matovič naďalej trvá na tom, že sľúbené zvyšovanie platov učiteľom o 10 % treba financovať vyšším zdanením takzvaných „negatívnych externalít“, teda alkoholu, tabaku či hazardu. Proti tomu je koaličná SaS, ktorá tvrdí, že na toto zvýšenie sa dá veľmi dobre použiť aj prebytok štátneho rozpočtu. „Platy v školstve sa dajú bez problémov zvýšiť vďaka nadvýberu daní. Netreba na to pochybné dane z ropy či alkoholu, ktorých výnos nevie vôbec ni­kto predpovedať,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling. Matovič chce svoj návrh, ktorý spája zvyšovanie platov učiteľom so zdanením hazardu či alkoholu, predložiť už na stredajšom rokovaní vlády. „Tá debata je úplne absurdná, nedá sa to takto stavať do jednej roviny,“ kritizoval ho v utorok minister hospodárstva Richard Sulík.

Koľko dostávajú

Hrozí tak, že zvyšovanie platov učiteľov sa opäť oddiali vinou odlišných predstáv vládnych politikov. Členom vlády či poslancom parlamentu sa pritom plat zvyšuje každoročne a aktuálne dosahuje v prípade poslancov a ministrov minimálne štvornásobok platu učiteľov. Nový Čas sa pýtal viacerých ministrov, či im rozdiel medzi ich platmi a platmi učiteľov nepríde priveľký, do uzávierky nám však žiadny z nich neodpovedal. Aj tento rok pritom politikom rástla mzda.

Podľa údajov z Národnej rady poslanci zarábali v základe 3 270 € a priratúvali sa im k tomu ešte paušálne výdavky vo výške 2 180 € alebo 2 544 € podľa toho, či bývajú v Bratislave, alebo nie. Oproti roku 2021 tak zarábajú takmer o 400 € viac. Mzda poslancov sa totiž vyratúva ako trojnásobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Tá bola na Slovensku 1 211 eur. V praxi to znamená, že poslanci by si mali prilepšiť mesačne o 3 633 €. Takúto mzdu však nedosiahli, pretože máme veľký problém s rozpočtom a tzv. deficitom verejnej správy. Poslancom sa tak krátia platy podľa jeho výšky.