Desivá predikcia pre domácnosti: Narastú faktúry za plyn o 150 %?! Ako to vidia analytici

Slovenské domácnosti si budú musieť siahnuť ešte hlbšie do vrecka. Od budúceho roka môže cena plynu vzrásť podľa aktuálnych prepočtov až o 150 %.

V koalícii sa už niekoľko týždňov hovorí o tom, že by do toho zasiahol štát znížením alebo dočasným zrušením dane. To však pre spory vládnych činiteľov zatiaľ nie je na papieri. Aj v prípade prijatia tohto opatrenia by ceny mohli stúpnuť na dvojnásobok.

Od januára 2023 majú začať platiť nové ceny, o ktorých bude Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodovať na jeseň tohto roka. Podľa analytika VÚB Michala Lehutu sú dôležité ceny plynu na burze. Tie sú aktuálne na úrovni 91 eur za megawatthodinu, pričom takto pred rokom to bolo len 23 eur. Tvrdí, že ak by sa ceny na súčasnej úrovni tesne nad 90 eurami udržali do septembra 2022, tak to spôsobí masívny nárast cien plynu. „Keďže komodita tvorí na konečnej cene plynu zhruba trojpätinový podiel, regulovaná cena plynu pre domácnosti by podľa vzorca mohla narásť aj o viac ako 150 %,“ upresnil Lehuta pre Denník N.

Zastropovanie ceny?

Analytik konzultačnej spoločnosti JPX Ján Pišta predpokladá, že cena plynu stúpne približne dvojnásobne. „Výpočet je na základe cien, ktoré sú teraz platné. Otázka je, ako sa ceny budú vyvíjať,“ vraví Pišta. „Cena sa tvorí tak, že je to aritmetický priemer od novembra minulého roku do októbra tohto roku,“ vysvetľuje. Už pred Vianocami boli ceny vysoké a stále sa držia na vysokej úrovni. Na druhej strane situácia na trhu s plynom sa už trochu upokojila, keďže problémy s platbami v rubľoch sa vyriešili. „Ruský plyn stále tečie na Slovensko aj do Európy, ceny mierne klesajú. Je možné, že cez leto klesnú ešte viac a nárast nebude o 150 %, ale iba o 120 %. No menej ako 1,5-násobok celkovej ceny nečakám. Tipoval by som to na dvojnásobok, ak sa ceny upokoja,“ vraví analytik.