V Tornali ordinuje 85-ročný chirurg, do penzie sa nechystá: Vtipný odkaz, pridala sa aj sestrička

Na dôchodku by sa nudil! Alexander Köröcz (85) ordinuje vo svojej chirurgickej ambulancii v Tornali (okr. Rimavská Sobota) už 32 rokov a lekársku prax vykonáva už šesť desaťročí. Jeho 63-ročná sestrička Edita tvrdí, že ho musí dokonca až brzdiť, taký je vorkoholik.

Rodák z Budapešti sa najprv musel naučiť po slovensky, aby mohol začať študovať. Jazyk zvládol za rok a pol u jednej rodiny vo Vrútkach. Na strednej škole ho zaujala biológia až tak, že sa rozhodol študovať medicínu na Univerzite Komenského v Bratislave. „Už počas výšky som ako medik sekundoval chirurgom pri operáciách v nemocnici v Komárne, tam mi učarovala práve chirurgia, a tak som sa uberal týmto smerom,“ vysvetľuje skúsený lekár, ktorého po skončení univerzity umiestnili do Rožňavy.

Tam pracoval 10 rokov a skončil ako zástupca primára, ktorého robil aj v Bardejove. Po deviatich rokoch mu ponúkli miesto prednostu chirurgického oddelenia aj okresného chirurga s tromi obvodmi. „V roku 1990 som dostal veľa ponúk, no ani neviem prečo, rozhodol som sa pre mestečko Tornaľa. Zároveň som však chodil slúžiť aj do rimavskosobotskej nemocnice, kde som ešte do 70-ky operoval,“ prezradil doktor, ktorý v ambulancii ešte stále vykonáva malé chirurgické zákroky.