Čaputová vrátila prorodinný balíček do parlamentu, Matovič reaguje: Jasný odkaz prezidentke

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) čakal od prezidentky SR Zuzany Čaputovej, že bude vetovať protiinflačný balík.

Mrzí ho, že jemu ako predkladateľovi návrhu nedala priestor pomoc rodinám pred ňou obhájiť. Vyhlásil to v utorok na brífingu, pričom prezidentke odkázal, že rodiny to nakoniec aj tak vyhrajú.

"Veľmi ma to mrzí, na druhej strane som to čakal," komentoval Matovič rozhodnutie hlavy štátu v prípade protiinflačného balíka. Tieto dni boli podľa neho zlomové z toho pohľadu, keď "chceme vidieť, kto za koho kope". Tvrdí, že prezidentka je "progresívna liberálka", pričom on sám stojí na úplne opačnom brehu a považuje sa za "prorodinného konzervatívca".

"Za 12 dní dala obrovský priestor ľuďom, ktorí bojovali proti pomoci rodinám. Mne ako obhajcovi pomoci rodinám a predkladateľovi tohto návrhu nedala ani jednu jedinú minútu," podotkol minister financií v súvislosti s rokovaniami prezidentky o protiinflačnom balíku. Podľa Matoviča tak "odoprela právo na obhajobu" rodín s deťmi. Tvrdí, že Prezidentský palác bol za posledné dni "plný" ľudí bojujúcich proti pomoci rodinám a až celkom na záver si Čaputová pozvala prorodinné organizácie. "Obávam sa, že to bolo len také symbolické, naoko, aby sa nepovedalo," myslí si. Prezidentke tiež odkázal, že "tie rodiny to aj tak nakoniec vyhrajú."

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie tzv. protiinflačný balík. Vetuje ho v častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Nespĺňajú podľa nej dôvody na skrátené legislatívne konanie. Svoje rozhodnutie oznámila počas utorkového vyhlásenia v Prezidentskom paláci. V prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd (ÚS) SR.

Parlament schválil protiinflačnú pomoc z dielne ministerstva financií 24. mája. Zákon vtedy podporilo 83 zo 131 prítomných poslancov. Opatrenia v rámci návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa zahŕňajú 60 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa.