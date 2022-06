Prezidentka riešila protiinflačný balík so sociálnymi partnermi i samosprávami: Aký majú názor?

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok (6. 6.) prijala zástupcov sociálnych partnerov, samospráv aj prorodinných organizácií. Hovorili o protiinflačnom balíčku, ktorý už schválila Národná rada (NR) SR. Momentálne má zákon na stole hlava štátu, ktorá ho môže podpísať, ale aj vrátiť parlamentu

Sociálni partneri namietali najmä legislatívny proces a obídenie sociálneho dialógu. Výhrady majú aj voči cieľovým skupinám pomoci. Balíček podľa odborárov nepomáha tým, ktorí sú najzasiahnutejší infláciou. "Zrazu sa z nejakej protiinflačnej pomoci stala prorodinná reforma alebo balíček prorodinných opatrení," podotkla Monika Uhlerová z Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR. Valéria Pokorná z Jednoty dôchodcov Slovenska poukázala na to, že protiinflačný balíček je veľmi nepriaznivý voči seniorom.

Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR skonštatoval, že požiadali prezidentku, aby zvážila podanie na Ústavný súd SR, ak takýto zákon opätovne prejde v parlamente. Podľa neho by mal súd posúdiť zneužitie legislatívneho procesu a skráteného legislatívneho konania. Zamestnávateľov vyrušujú aj rozpočtové dosahy balíčka. Nepovažujú ho za protiinflačný.

V súvislosti s návrhom na zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Alexej Beljajev uviedol, že čakajú na návrh, ako by to malo vyzerať. "Je možné dodatočne zdaniť niektoré skupiny, samozrejme, je to veľmi citlivé z pohľadu konkurencieschopnosti," dodal.

Samosprávy upozornili aj na možné dosahy straty miliónov eur zo svojich rozpočtov v dôsledku protiinflačného balíčka. "Väčšina regiónov hovorí o tom, aby nebola táto norma podpísaná a vrátená parlamentu ako celok a zároveň aj požiadaný Ústavný súd, aby rozhodol, či proces, ktorý viedol k jeho prijatiu, bol ústavne konformný," priblížil predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček je presvedčený, že v dôsledku tohto balíčka budú napríklad krachovať vrcholové športové kluby. Prezidentka podľa jeho slov povedala, že o tom, ako naloží s týmto zákonom, sa rozhodne na základe faktov. "Nebude to emocionálne rozhodnutie, bude to rozhodnutie na základe debát s tými, s ktorými sa vláda SR pred svojím rozhodnutím nerozprávala a ich odignorovala," dodal.

Asociácia za život a rodinu na svojej webovej stránke uviedla, že prorodinné organizácie v pondelok nedostali od hlavy štátu prísľub podpisu zákona. Požiadali ju, aby bola "prorodinnou prezidentkou" a aby zákon podpísala. Zdôraznili, že chudobní ľudia si krúžky často nemôžu dovoliť, že daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi je najvyššie spomedzi krajín V4, ale napríklad aj to, že rast úrokových sadzieb bude znamenať problém pre rodiny s hypotékami.

Parlament schválil protiinflačnú pomoc z dielne ministerstva financií 24. mája. Opatrenia v rámci návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa zahŕňajú 60 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa. Zákon podporilo 83 zo 131 prítomných poslancov. Aktuálne čaká na odobrenie prezidentkou SR, ktorá ho však môže aj vetovať.