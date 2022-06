Prezidentka Čaputová prehovorila o Slovákoch v zahraničí: Ďakovné slová

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ďakuje všetkým zahraničným Slovákom, ktorí udržiavajú vzťah s krajinou, radi sa vracajú domov a hľadajú spôsoby, ako so skúsenosťami pomôcť krajine. Uviedla to na sociálnej sieti po pondelkovom samite Slovak Global Network.

Prezidentka uviedla, že cieľom samitu bolo prizvať na spoluprácu a vzájomne prepojiť do spoločnej debaty o budovaní našej krajiny to najlepšie, čo doma i vo svete máme, a to angažovaných ľudí zo súkromného, vládneho, neziskového sektora, akadémie, investičného prostredia a úspešných Slovákov v zahraničí. Poukázala na to, že mnohí úspešní a zaneprázdnení ľudia prišli z dôvodu podujatia zo zahraničia na Slovensko len preto, že sa uskutočnilo. "Svedčí to o ich pretrvávajúcom vzťahu k Slovensku a o význame, ktorý prikladajú spolupráci so slovenskou diaspórou," povedala hlava štátu.

"Vieme, že najmä mladí ľudia intenzívne porovnávajú svoje možnosti, podmienky, ale aj spoločenskú atmosféru v krajinách, kde žijú, so Slovenskom," povedala. Od návratu ich podľa jej slov neodrádzajú len platové a pracovné podmienky, ale je to aj úroveň verejnej a politickej diskusie, atmosféra v spoločnosti.

"Ak stav našej spoločnosti v niektorých ohľadoch nezodpovedá úsiliu a energii, ktorú do jej rozvoja vkladáte, nenechajte sa, prosím, odradiť. Som úprimne presvedčená, že to skutočné Slovensko je lepšie, ako sa pri pohľade zvonka a cez sociálne siete môže zdať," uzavrela.