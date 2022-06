Najväčší živý labyrint v strednej Európe je na Slovensku: Kedy ho otvoria pre návštevníkov?

Už sa v ňom dá zablúdiť. Jozef Romaňák (27) pred troma rokmi nakúpil a zasadil 20-tisíc sadeníc brestu. Najväčšie živé bludisko tohto druhu v strednej Európe s názvom Čertova skala, ktoré sa nachádza v Starej Ľubovni, sa tak pomaličky blíži k očakávanej prevádzkovej výške. Unikátny labyrint otvoria v prvý júlový víkend.

Dnes už vyrastené bresty sa rozliehajú na ploche 6 400 m2 na brehu rieky Jakubianka v Starej Ľubovni. „Uličky v labyrinte majú dĺžku vyše 3,2 km. Tí s najlepšou orientáciou v ňom budú blúdiť do pol hodiny, ale môže sa stať, že niekto sa z neho nedostane ani po dlhšom čase,“ vysvetlil autor, ktorý sa inšpiroval ľadovým bludiskom, ktoré v zime pravidelne budujú v poľskom Zakopanom.

Dreviny budú zostrihané do výšky dvoch metrov, aby ani najvyšší návštevníci nedovideli na východ z bludiska, inak by to nebola zábava, ale nuda. Labyrint je súčasťou rozsiahlejšieho areálu s rozlohou 11-tisíc m2 s názvom Viktóriine záhrady podľa manželky autora. „Okolo bludiska budú rásť kvety, postavíme pokladnicu, bufet aj toalety,“ uzavrel.

Labyrint z brestu

Počet stromov: 20-tisíc



Rozloha bludiska: 6 400 m²



Rozloha areálu: 11 000 m²



Vstupné (platí sa len do bludiska):