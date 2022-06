Po nešťastnom pošmyknutí leží v bdelej kóme: Miro zostal bez príjmu, zúfalá spoveď sestry Mirky

Stačilo malé pošmyknutie a život sa mu obrátil naruby... Miro (28) z Bánoviec nad Bebravou bol ešte začiatkom minulého roka úplne zdravý chlap.

Sníval, že dokončí rozostavaný dom a nasťahuje doň svoju rodinu. Nič z toho sa nenaplnilo. Pošmykol sa na kúsku ľadu a spadol tak nešťastne na obrubník, že prišiel o 70 percent lebky. Dnes leží v bdelej kóme a je odkázaný na starostlivosť mamy a sestry. Všetci traja žijú najmä z maminej 400-eurovej penzie. Rodina mu, žiaľ, nedokáže vybaviť ani invalidný dôchodok...

„Môj brat Mirko bol vždy usmiaty a pomáhal každému, kto to potreboval,“ začína svoje rozprávanie sestra Mirka. „Začiatkom januára minulého roka sa jeho život obrátil naruby, keď cestou po výsledky antigénových testov spadol a hlavu si udrel o hranu obrubníka. Keď sa snažil postaviť, buchol si to isté miesto ešte niekoľkokrát... Lekári mu diagnostikovali prasknutú lebku a masívne krvácanie do mozgu. Nasledoval letecký transport do Martina na Neurochirurgickú kliniku, kde ho ihneď operovali,“ spomína nešťastná sestra. „Odobrali mu pravú časť lebky za uchom aj s poraneným miestom. Na ďalší deň nasledovala zase urgentná operácia s odstránením veľkej časti lebky. Dnes Mirko nemá asi 70 percent lebky,“ dodáva so slzami v očiach sestra.