Tragická smrť kamionistu Petra († 45), ktorý bol otcom štyroch detí: Smutná irónia osudu!

Silný náraz do niekoľkotonového kolosa vzal život otcovi rodiny! Pri obci Horné Semerovce (okr. Levice) došlo v pondelok skoro ráno k zrážke so smutným koncom. Profesionálny kamionista Peter († 45), idúci na audine, prešiel podľa polície do protismeru.