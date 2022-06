Slovensko chce nakúpiť vakcíny proti opičím kiahňam: Kto sa bude očkovať? ÚVZ reaguje

Vakcínou účinnou proti opičím kiahňam by sa na Slovensku mali očkovať iba úzke kontakty s vysokým rizikom nákazy na ich vlastnú žiadosť a zdravotníci v profesionálnom riziku.

Vyplýva to zo stanoviska Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré TASR poskytla jeho hovorkyňa Daša Račková. "Je reálny predpoklad, že vakcína sa u nás bežne v ohniskách nebude používať alebo sa bude používať zriedkavo," ozrejmila. Špecifická vakcína proti opičím kiahňam nie je podľa nej dostupná, no efektívnu ochranu (do 85 percent) poskytuje vakcína proti pravým kiahňam. Tá je registrovaná aj v Európskej liekovej agentúre.

Slovensko chce kúpiť 2000 dávok, čím sa zapojí do spoločného obstarávania Európskej komisie (EK). "Predpokladáme, že na základe vývoja epidemiologickej situácie a postupne získaných informácií sa bude meniť potreba a záujem o zabezpečenie tejto očkovacej látky pre Slovensko i členské krajiny," doplnila Račková.

Vakcína bude podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR na Slovensku dostupná po úspešnom ukončení procesu obstarávania. "Presný termín doručenia, ako aj výška finančných nákladov budú známe po finalizácii zmluvného procesu," spresnil rezort.

Prípady opičích kiahní už zaznamenali vo viacerých európskych krajinách vrátane Českej republiky, na Slovensku sa podľa ÚVZ doposiaľ žiaden prípad nepotvrdil.