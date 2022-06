Matovič o navyšovaní financií do školstva: Veľké plány! Toto predloží na najbližšiu vládu

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predloží na najbližšiu vládu v jednom balíku návrh na desaťpercentné zvýšenie platov v školstve spoločne s návrhom na zdanenie hazardu, liehu, ruskej ropy a regulovaný odvod.

Informoval o tom po pondelkovom rokovaní s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavlom Ondekom.

Avizovaný protest podľa predsedu OZPŠaV Pavla Ondeka zatiaľ neodvolávajú. "Zatiaľ nie je nič dohodnuté," podotkol. Ak by Matovičov návrh na zvýšenie platov prešiel s tým, že bude obsahovať požadované desaťpercentné navýšenie platov pre zamestnancov školstva od 1. júla, odborári budú žiadať tripartitnú dohodu.

"Peniaze tu sú, pokiaľ sa vláda dohodne, že ich chce do školstva dať," myslí si Ondek. Poukázal pritom na zvýšené príjmy štátu vzhľadom na infláciu a vyššie ceny. "Naša požiadavka bola 100 miliónov eur, ale pokiaľ štát rozhodne o ďalších veciach, čo sa týka daní, to je rozhodnutie odborníkov a politikov," poznamenal.

Matovič sa tiež vyjadril aj k parlamentom schválenému protiinflačnému balíčku. Ten podľa ministra financií pošle prezidentka SR Zuzana Čaputová na Ústavný súd SR. „Moje informácie hovoria, že áno, dávno je rozhodnuté, že to podá na Ústavný súd SR," vyhlásil.

On sám pritom opätovne zdôraznil, že skrátené legislatívne konanie bolo v tomto prípade potrebné a že eviduje minimálne šesť až osem prípadov, keď prezidentka podpísala zákony prijaté v zrýchlenom režime, hoci na to neboli splnené podmienky. Zhodnotil, že sa to týkalo napríklad legislatívy z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré však podľa jeho slov predkladala „kamarátka Kolíková".

Minister financií hlave štátu odkázal, že by bol veľmi rád, keby si obliekla dres prorodinnej časti Slovenska. „Bol by som rád, keby zadosťučinila svojmu predvolebnému sľubu, že bude prezidentkou všetkých," uzavrel.