Slová Borisa Kollára vás dostanú: Bude stáť benzín viac ako 2 eurá?!

Predsedu parlamentu a šéfa koaličného hnutia Sme rodina Borisa Kollára „veľmi mrzí“, že sa koaličný spor o embargu na dovoz ruskej ropy rieši cez médiá a nie za zatvorenými dverami.

Ako v pondelok uviedol na tlačovej besede, „toto nebolo šťastné riešenie, čo sme urobili, a doplatia na to naši ľudia, keď stúpne cena benzínu a nafty vysoko nad dve eurá“. Kollár tým reagoval na vyhlásenie poslanca Györga Gyimesiho (OĽaNO), ktorý ešte minulý týždeň vyzval ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby odstúpil z funkcie. Dôvodom majú byť podľa Gyimesiho preukázateľné rozsiahle ekonomické škody spojené s posledným sankčným balíkom prijatým Európskou komisiou.

Kollár v pondelok povedal, že sa veľa robí pre Ukrajinu. Je tiež za to, aby sa jej pomáhalo, a prvý bol za to, aby sa na Slovensku prijali vojská NATO. Rovnako však „prvý v rade kričí“, aby sa ekonomicky nepoškodzovalo Slovensko."Keď sme mohli vyrokovať tri roky, tak sme mali tvrdo trvať na troch rokoch. Z môjho pohľadu to bolo veľmi nešťastné a pevne verím, že sa to v budúcnosti nebude opakovať," povedal Kollár v súvislosti s výnimkou na dovoz ruskej ropy. Ako dodal, bol by rád, keby o týchto veciach rozhodoval parlament a nie dvaja politici. Neskôr dodal, že hovoril o premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) a ministrovi hospodárstva Sulíkovi. Podľa šéfa parlamentu poslanec Gyimesi tento problém „veľmi silno rozvíril“ a určite bude o tom reč aj na koaličnej rade.

Sankčný balík EÚ zavádza embargo na dovoz ruskej ropy, pričom ponecháva možnosť jej dovozu ropovodom Družba až do vyriešenia technických problémov rafinérií. Pre slovenskú rafinériu Slovnaft je však zásadný zákaz dovozu výrobkov z ruskej ropy do členských krajín EÚ. Rafinéria väčšiu časť produkcie exportuje a po tomto zákaze by musela znížiť výkon pod technologické minimum. Na zmenu technológie a dodávateľa ropy tak bude mať oveľa menej času, ako pôvodne navrhované tri roky a hrozí tak možný nedostatok niektorých produktov spojený s ďalším rastom cien.