Prvé snímky z miesta hrôzy: Totálna spúšť v osobnom vlaku! Vytrhnuté sedadlá, črepiny aj krv na podlahe

Šťastie v nešťastí! Keby sa nehoda osobného vlaku s odťahovým rušňom stala v neďalekom tuneli na trati do Vrútok (okr. Martin), následky mohli byť tragické.

K desiatkam ľudí by sa záchranné zložky dostávali ťažšie a prevoz do nemocnice by im zabral oveľa viac času. O tom, že situácia bola krátko po zrážke kritická, nasvedčujú aj prvé zábery z odstavenej súpravy, v ktorej sa povaľujú krvavé gázy, vytrhnuté sedačky a iné kúsky interériu.

O sile zrážky svedčia počty zranených aj miera poškodenia vlakov. „Ľahko sa zranilo 59 osôb, stredne ťažko 11 ľudí a štyri osoby boli zranené ťažko,“ informovala hovorkyňa žilinskej polície Gabriela Kremeňová s tým, že škodu predbežne vyčíslili na 2 milióny eur. Zdroj Nového Času opísal rozsah poškodení.

„Musela to byť obrovská rana. Na osobáku sú poškodené a poposúvané zvary. Súprava sa skladá z troch častí. Predná aj stredná boli po náraze posunuté. Oprava bude veľmi drahá. Na Slovensku sa to neopravuje. Neviem, čo sa mohlo stať. Rušňovodič vedel, kde pokazený vlak stojí. Túto informáciu musel dostať. Hovorí sa, ale neviem, či je to pravda, že mal pri sebe nejakého ,zácvikára‘, človeka na praxi - aj ten skončil v nemocnici s otrasom mozgu. Možno im zlyhali brzdy,“ zamyslel sa zdroj Nového Času.

Vnútri to naozaj vyzerá desivo. Po pokrivenej podlahe sa povaľujú krvavé kúsky gázy, vytrhnuté sedačky jedna cez druhú a veľa ďalších menších častí z interiéru.