OĽANO by vládu nezostavilo už ani náhodou: Aha, ako dopadli v prieskume! Veľký prepad

Hlas sa dostal opäť nad 20 percent, Sme rodina naopak závratne padá k piatim percentám.

Aktuálny prieskum volebných preferencií agentúry Focus pre reláciu Na telo na TV Markíza nepriniesol žiadne prevratné prekvapenia, no obrysy možných budúcich koalícií sa rysujú o niečo jasnejšie. Kto je nádejným adeptom na členstvo v budúcej vláde a kto to má našliapnuté na cestu do prepadliska dejín?

Vo voľbách by aktuálne podľa Focusu zvíťazil Hlas so ziskom 20,3 %, za ním by skončili Smer (14,9 %) a SaS (11,1 %), a na štvrté miesto sa prebojovalo Progresívne Slovensko (9,1 %), ktoré už predstihlo vládne OĽaNO (8,1 %). Do parlamentu by sa dostali ešte Republika so ziskom 6,9 %, KDH so 6,3 % a len tesne by sa v ňom udržala aj Sme rodina, za ktorú chce hlasovať 5,6 % opýtaných. Práve strana Borisa Kollára zaznamenala najväčší, až 1,9 % prepad oproti poslednému prieskumu agentúry.

Súčasná vládna koalícia by už vládu nezostavila ani náhodou, keďže OĽaNO, SaS a Sme rodina by pri takýchto výsledkoch získali len 45 poslaneckých kresiel, zatiaľ čo najmenšia vládna strana Za ľudí by sa do parlamentu nedostala. Väčšinovú koalíciu by strany súčasnej vlády nevytvorili ani spolu s PS a KDH - takáto zostava by mala len 74 poslancov. Naopak, najtesnejšiu možnú nadpolovičnú väčšinu 76 hlasov by dali dokopy Hlas so Smerom a s Republikou.