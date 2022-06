Nič mu nie je sväté: Vošiel do kostola a spravil tam hotovú spúšť! Za toto môže hniť v base až 10 rokov

Bratislavskí policajti vyšetrujú krádež v kostole, ku ktorej došlo v noci z piatka (3. 6.) na sobotu (4. 6.).

Keďže ide o krádež spáchanú na pietnom mieste, páchateľovi hrozí trest odňatia slobody vo výške troch až desiatich rokov. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

"Zlodej poškodil viacero dverí, čím sa dostal do vnútorných priestorov chrámu, kde vypáčil štyri kusy plechových poštových schránok slúžiacich ako pokladničky. Z nich odcudzil finančnú hotovosť a prešiel k dverám vedúcim do sakristie. Tieto dvere taktiež poškodil, avšak do miestnosti nevošiel," priblížila polícia.

Vyšetrovateľ už podľa slov polície začal trestné stíhanie za zločin krádeže vlámaním v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci.