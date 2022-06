Opäť sa konala náročná Nosičská stovka: Čas, za ktorý ju víťaz zdolal vás dostane!

Vo Vysokých Tatrách sa už po 21.-krát stretli nosiči a nosičky na jedinečných pretekoch - Nosičská stovka.

Na 2,2 kilometra dlhej trase z Hrebienka na Zamkovského chatu museli chlapi na chrbte vyniesť 100 kg nákladu, ženy 30 kg. Museli pritom zdolať prevýšenie 260 metrov, čo s takým bremenom na chrbte rozhodne nebola prechádzka ružovým sadom...

Na vychýrené preteky sa prišli pozrieť aj tatranské legendy v tejto oblasti, ale dorazili aj nosiči z Moravy či Poľska. Z našich hviezd sa predstavil napríklad Peter Petras, ktorý bol aj na začiatku tohto memoriálu, či chatár a nosič Viktor Beránek z Chaty pod Rysmi, ktorý za svoju 50-ročnú kariéru vyniesol vyše 300 ton nákladu.

Na 21. ročníku evidovali aj rekordnú účasť. Prišlo 33 nosičov a 9 nosičiek. Najrýchlejší z nich bol napokon Braňo Karafa (33), ktorý náročný úsek zdolal za 43 minút, a bol tak o 30 sekúnd rýchlejší ako minuloročný víťaz Filip Zachar s časom 43 minút a 32 sekúnd.

Braňo začal s nosením už v sedemnástich na Téryho chatu. „Odvtedy som vlastne robil vynášky na všetky chaty. Nosičskej Stovky sa zúčastňujem od roku 2006 a vynechal som možno dva ročníky. Dnes sa mi šlo výborne, bolo dobré počasie, aj keď zo začiatku bolo dosť dusno. Horšie, že tento rok nemám skoro nič nanosené, ale aj tak som to zvládol,“ usmieval sa šťastne v cieli.

Tam sa dostal aj Edo Lipták (48) známy ako „Kuro“, ktorý patrí k zakladateľom tohto podujatia. Skončil medzi najrýchlejšími. „Išlo sa mi výborne, bál som sa, že bude pršať a bude šmykľavo, ale bolo príjemne, dokonca v prvej časti bolo dosť horúco. Verím, že budem v prvej desiatke,“ povedal ako štvrtý muž v cieli s časom 50 minút.

Najlepšou ženou bola Aďa Matulíková s časom 25 minút 38 sekúnd. „Na pretekoch som prvýkrát a celkom rýchlo som si to vybehla. Na chrbát mi dýchala Nika Vnenčáková a Katka Bohušová. Pravda je, že sme sa vzájomne podporovali a hecovali,“ povedala vyčerpaná, no usmiata Aďa. Trvalo jej to síce dvakrát menej ako najlepším mužom, no niesla 30 kg.