Matovičovci predkladajú návrhy bez konzultácie: Fabrika na čudné nápady?! Koaliční partneri sa búria

Nehľadia vľavo ani vpravo a predkladajú jednu spornú iniciatívu za druhou.

Minister financií Igor Matovič (49) a poslanci jeho OĽaNO predložili v posledných týždňoch a mesiacoch viacero sporných návrhov, ktorými vystrašili odborníkov a pobúrili koaličných partnerov. Či už je to snaha regulovať politické diskusie, zakázať vyvešiavanie dúhových vlajok na verejných budovách či najnovšie návrh zákona o hmotnej zodpovednosti politikov, ide o iniciatívy, kde OĽaNO naráža na koaličných partnerov. Majú tieto návrhy šancu prejsť a prečo vyvolávajú kritiku?

Regulácia TV diskusií

Minulý týždeň Matovič, opäť bez diskusie s koaličnými partnermi, hodil na stôl návrh na reguláciu politických diskusií v médiách, do ktorých by podľa neho mali médiá volať strany podľa ziskov vo voľbách. Proti návrhu sa postavila celá novinárska obec a nesúhlasia s ním ani koaliční partneri. Matovič sa sťažuje na to, že do diskusií údajne pričasto volajú opozičný Hlas, napriek tomu, že má málo poslancov. Objavili sa aj špekulácie, že regulovanie televíznych diskusií prisľúbil ĽSNS výmenou za ich podporu rodinnému balíčku.

Balíček prijatý s fašistami

Ďalšou iniciatívou, ktorá dlhé týždne rozdeľovala koalíciu, bol protiinflačný balíček pomoci rodinám z dielne šéfa OĽaNO Matoviča. Jeho najväčším porazeným budú nakoniec samosprávy, ktorým výrazným spôsobom ukrojí z rozpočtu. Najhlasnejším odporcom bola aj v tomto prípade ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá kritizovala najmä to, že ho Matovič predložil vláde aj parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, na čo podľa nej nebol vôbec žiadny dôvod. Zákon v parlamente prešiel hlasmi divokej „prorodinnej koalície“ v zložení OĽaNO, Sme rodina, Za ľudí a fašistickej ĽSNS. Balíček má aktuálne na stole prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa ešte nevyjadrila, či ho podpíše, alebo nie.

Záborskej "pomoc ženám"

Z iniciatívy Anny Záborskej parlament už dvakrát hlasoval o zákone o pomoci tehotným ženám, ktorý však podľa jej kritikov nebol žiadnou pomocou, ale naopak hádzaním polien pod nohy tehotným. Zákon neprešiel vždy o jeden hlas a rozdelil koalíciu naprieč jednotlivými stranami. „V skutočnosti ide o zákon o ohrozovaní zdravia a života žien a o zastrašovaní lekárov,“ kritizovala Záborskej iniciatívu poslankyňa SaS Jana Bittó-Cigániková. Kritici návrhu vyčítali najmä snahu predĺžiť lehotu na rozmyslenie o tom, či žena podstúpi umelý potrat, zo 48 na 96 hodín.

Stop dúhovým vlajkám?

Neriadenou strelou je aj poslanec György Gyimesi, ktorý sa prezentoval návrhom zakázať vyvešiavanie dúhových vlajok na verejných budovách. Hoci návrh by inak mal v parlamente slušnú šancu prejsť, Gyimesi si pohneval aj konzervatívnu väčšinu v poslaneckom klube OĽaNO, keďže o návrhu nikoho neinformoval. Iniciatíva proti sebe postavila aj dvoch najmocnejších mužov OĽaNO, Matovič ju podporil, premiér Eduard Heger naopak kritizoval.

Hmotná zodpovednosť politikov

Spornou iniciatívou je aj zákon o hmotnej zodpovednosti politikov, ktorý predložil Jozef Pročko - opäť bez konzultácie s koaličnými partnermi. Tí mu to aj dali patrične „vyžrať“, s kritikou sa ozvala aj ministerka Kolíková, v ktorej gescii by takýto zákon mal byť pripravovaný. Návrh má podľa nej vážne nedostatky.

Príznak politického amaterizmu

Tomáš Koziak, politológ

Prehupli sme sa do druhej polovice volebného obdobia, blížia sa ďalšie voľby a tak sa jednotliví politici v rámci OĽaNO potrebujú zviditeľňovať, v rámci strany bude bitka o predné pozície na kandidátke. Druhou vecou je, že poslanecký klub OĽaNO asi nefunguje úplne dobre, keď poslanci prichádzajú s iniciatívami, ktoré nie sú vecne domyslené ani prekonzultované s partnermi. Je to príznakom ťažkého politického amaterizmu a robenia politiky bez nejakého hlbšieho rozmyslu.