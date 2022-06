Svedectvo Evy z desivej nehody vlakov: Lietali sme jeden cez druhého! Ticho po zrážke preťali zúfalé volania o pomoc

Náraz prišiel ako blesk z jasného neba! V pokazenom osobnom vlaku, v ktorom cestovala stovka ľudí, sedela aj Eva Lacová.

Išla v piatok neskoro popoludní zo Žiliny do Vrútok (okr. Martin) a miesto si našla za kabínou rušňovodiča. Keď vlak zastal, najprv vypadla klimatizácia a neskôr ostatné systémy, nikto však neprepadol panike. Pokojne čakali na odťahový vlak, no namiesto zdržania a pokojného prestupu prišiel náraz. Po ňom sa na pár sekúnd rozhostilo hrobové ticho. V šoku sa obzrela vôkol. Na zemi ležali ľudia a súpravou sa rozliehal krik. Zranení volali o pomoc a začal sa boj s časom...

Záchranári na mieste ošetrili a vyšetrili spolu 74 osôb, z toho 34 ľudí previezli do nemocníc v Martine, Žiline, Ružomberku, Dolnom Kubíne a Považskej Bystrici. Tí, ktorí mali šťastie a náraz prežili bez zranení, opísali minúty po nehode ako to najhoršie, čo v živote zažili. Vo vlaku cestovala aj Eva, ktorá sa vracala z kancelárie na žilinskej župe.

„Cestovala som zo Žiliny domov do Vrútok ako každý pracovný deň. Trasa to nie je dlhá a zdalo sa, že aj v piatok prídem domov podľa plánov. Lenže zrazu sme zastavili. Potom prestala fungovať klimatizácia a elektrina - skrátka všetko vypovedalo službu. Aj dvere boli zamknuté, a tak sa nedalo odbehnúť si ani napríklad na toaletu. Sprievodkyňa nám povedala, že sa systémy pokúsia nahodiť, lenže to sa nepodarilo. Mal nás prísť odtiahnuť rušeň. Vo vlaku bola pred nehodou dobrá nálada. Ľudia sa aj fotili. Zrazu však prišiel silný náraz a nastala panika,“ opísala Eva, ktorá sedela len pár sedadiel za rušňovodičom elektrického osobného vlaku. Potom nastal totálny chaos.

„Náraz bol veľmi silný, začali sa ozývať stonania, výkriky. Našťastie som neutrpela žiadne zranenie, tak som vyzrela do uličky. Ľudia tam ležali pokrútení na zemi. Bolo to mimoriadne nepríjemné,“ dodala. Hrôzostrašný zážitok má aj ďalšia cestujúca, ktorá sedela približne v strede súpravy. „Nikto v prvom momente nevedel, čo sa stalo. Nič horšie som nezažila. Náraz bol mimoriadne silný. Lietali sme jeden cez druhého. Ja som dopadla na nejakého pána v strednom veku, ktorý kričal ani neviem či od bolesti, alebo od strachu,“ povedala cestujúca, ktorá sa pri spomienke na náraz roztriasla. Obe cestujúce sa však zhodli, že záchranári prišli na miesto nehody pomerne rýchlo a boli koordinovaní.